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Рейтинг Топ-25 геймдев-компаній України [весна-літо 2022]

Рейтинг Топ-25 геймдев-компаній України [весна-літо 2022]

Ресурс GameDev DOU опублікував рейтинг 25 найбільших геймдев-компаній України. Він базується на таких показниках, як загальний штат компанії, частка технічних спеціалістів у ній і кількість вакансій. Рейтинг виконує довідкову роль і допоможе подивитись, як змінився ігровий ринок України за останні пів року.

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До списку потрапили геймдев-компанії, у яких є щонайменше 100 співробітників, та які розробляють власні продукти — мобільні ігри, AA та AAA-проєкти, а також аутсорс-студії та геймдев-стартапи IT-компаній. Не потрапили до нього компанії, які займаються гемблінгом, створенням мобільних застосунків для казино, ігор у жанрі соціальне казино тощо.

Загалом станом на травень цього року у 25 найбільших геймдев-компаніях працює 10 298 спеціалістів. У половини компаній зменшилася кількість спеціалістів. У період з листопада 2021 року по травень 2022-го загальна кількість геймдев-спеціалістів у топ-25 збільшилася на 349 фахівців (3,51%). Таке невелике зростання обумовлено повномасштабним вторгненням рф в Україну та частковою евакуацією розробників за кордон.

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Перше місце рейтингу займає Playrix — у компанії працює ​​1 497 фахівців, з них 85% — технічні спеціалісти. Зараз у компанії відкриті 54 вакансії в Україні. До складу компанії входять такі студії, як Playrix Ukraine, 4Friends, VOKI Games, Boolat Play, Home Games, Zagrava.

Друге місце посів Ubisoft — 1115 фахівців, технічних спеціалістів 95%. Третє місце у Plarium — 976 спеціалістів, технічних спеціалістів 83%. Варто зазначити, що з ТОП-3 лише у Plarium зросла кількість спеціалістів у порівнянні з листопадом 2021 року.

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Офіси 25 найбільших геймдев-компаній представлені у 8 українських містах. Основне місто — це Київ, у якому розміщуються 17 компаній. Потім йдуть Львів, Харків, Одеса, Дніпро та Рівне. На жаль, 5 офісів у Харкові тимчасово не функціонують через близькість до лінії фронту.

Українські геймдев-компанії відкрили 16 офісів за кордоном і планують запустити роботу ще двох. Найбільше нових офісів відкрили у таких країнах: Польща — 5 офісів; Чехія — 2 офіси; Грузія — 2 офіси. Окрім цього, у рейтингу деякі геймдев-компанії пообіцяли вийти з російського ринку, зокрема Plarium та G5 Entertainment AB.

Рейтинг Топ-25 геймдев-компаній України [весна-літо 2022]

Повна версія рейтингу Топ-25 геймдев-компаній України доступна за наступним посиланням.

Джерело: GameDev DOU


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