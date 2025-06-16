Рекорд бездротового живлення: лазер передав 800 Вт на 8,6 км

DAPRA

Розділ Технології виходить за підтримки

В Агентстві перспективних дослідницьких проєктів Міноборони США (DAPRA) встановили рекорд з передачі енергії за допомогою лазера на відстань у 8,6 км.

Зазначається, що у рамках програми Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) лазерний промінь потужністю 800 ват був успішно переданий на відстань у 8,6 км. Випробування проводились у Нью-Мексико з метою демонстрацїі можливостей бездротового енергозабезпечення для військовослужбовців та військових операцій.

Протягом 30 секунд передачі енергії лазерний промінь передав близько мегаджоуля, продемонструвавши стабільну роботу навіть у дуже щільних шарах атмосфери. У рамках експерименту використовувалась наземна лазерна установка POWER Receiver Array Demo (PRAD) з компактним приймачем, оснащеним параболічним дзеркалом. Дзеркало спрямовує лазерний промінь на фотоелектричні елементи, які знову перетворюють світло на електричну енергію.

Як зазначає керівник програми Пол Джаффе, технологія спростувала твердження про неможливість передачі значної кількості енергії на великі відстані. Вже на початкових етапах розробникам вдалось домогтись ефективності у понад 20% з перетворення енергії на незначних відстанях. Головною метою залишалось продемонструвати можливість передачі енергії на відстані у понад 8 км.

Кінцевою метою є використання технології для безпілотників, які зможуть живитись прямо в повітрі. У найближчих планах DARPA – перехід до другої фази програми, яка передбачає розробку вертикальної передачі енергії та інтеграцію системи ретрансляторів.

Ця система передачі енергії представляє особливий інтерес для військових та гуманітарних місій, де інші способи передачі енергії можуть виявитись неможливими. Розробники також підкреслюють, що спрямовуючи промені вище за найщільніші частини атмосфери, можна скоротити втрати і уникнути перешкод, таких як будівлі, літаки та птахи.

Наразі триває перший етап проєкту, розділеного на 3 етапи. Наразі розробники працюють над тим, як найбільш точно та ефективно спрямовувати потужність, змінюючи довжини хвиль лазерного променю для підтримки ефективності. На завершальному етапі планується проведення випробувань подібних лазерних систем, встановлених на літаки та безпілотники, що передаватимуть до 10 кВт енергії на відстані до 200 км.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: New Atlas

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.