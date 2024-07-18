Ремонтопридатний смартфон HMD Skyline з функцією Detox продаватимуть за 23 000 грн

Human Mobile Devices анонсувала в Україні новий смартфон HMD Skyline. Як заявляє виробник, цей пристрій “створений для творчості”.

Смартфон HMD Skyline оснащений потрійною камерою на задній панелі. Вона має головний 108-мегапіксельний модуль з оптичною системою стабілізації зображення, 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 50-мегапіксельний телефото модуль. Функція AI Capture Fusion додає деталізації зображенням зі збільшенням. Портретний режим дозволяє робити знімки з фокусною відстанню 50 мм з ефектом боке, а крупні плани можна отримати за допомогою функції зуму x4. Фронтальна камера на 50 Мп доповнена автофокусом, що відстежує погляд.

Новинка отримала 6,55-дюймовий pOLED дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, частотою оновлення зображення до 144 Гц та піковою яскравістю 1000 ніт. Пристрій виконаний на базі чипсети Snapdragon 7s Gen 2. Він також містить 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті. Підтримуються карти пам’яті MicroSD місткістю до 512 ГБ. Користувачам доступні два динаміки, два мікрофони та батарея місткістю 4600 мАг. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 33 Вт, бездротова зарядка потужністю 15 Вт та реверсивна зарядка потужністю 5 Вт.

В HMD Skyline багато уваги приділено можливостям здійснити ремонт смартфона в домашніх умовах. Тут використовується знімний акумулятор. Виробник також заявляє, що з цією моделлю можна просто зняти задню кришку, відкрутити кілька гвинтів і швидко замінити екран. iFixit присвоїв HMD Skyline оцінку за ремонтопридатність 9/10.

Серед інших особливостей — кнопка персоналізації. Користувачі можуть налаштувати її так, щоб вона виконувала одну дію, коли вони утримують кнопку натиснутою, і іншу – коли двічі натискають на неї. Додатково власникам HMD Skyline буде доступна функція Detox. Вона допоможе відволіктися від постійного відчуття цифрової залежності, деактивувавши певні програми або контакти. Ця функція з’явиться в серпні.

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HMD Skyline буде доступний в Україні у вересні за ціною близько 23 000 грн за конфігурацію 12/256 ГБ пам’яті.