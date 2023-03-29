Resident Evil 4 Remake розійшлася накладом у 3 млн копій за 2 дні, а продажі всієї серії Resident Evil перевищив 135 млн

Компанія Capcom поділилася інформацією про успішні продажі нового ремейку Resident Evil 4 Remake. Усього за 2 дні з моменту релізу гра розійшлася на глобальному ринку тиражем 3 млн копій.

Гра Resident Evil 4 Remake доступна по всьому світу з 24 березня 2023 для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S і Xbox One.

Capcom не уточнила, чи є тепер Resident Evil 4 Remake найшвидшою з продажу грою серії. Швидше за все це так. Річ у тім, що два попередні ремейки Capcom, Resident Evil 2 Remake та Resident Evil 3 Remake, вдалося продати тиражем 3 млн копій за 3 дні та 2 млн копій за 5 днів, відповідно. Тим часом Capcom оголосила, що гру Resident Evil 7 було продано тиражем понад 10 млн копій.

Також повідомляється, що останню частину франшизи – Resident Evil Village – з моменту свого глобального релізу в травні 2021 року було продано тиражем 6,1 млн копій. Всього за 9 місяців вдалося продати понад 5,7 млн копій. І це вражаючі цифри для хорор-франшизи Capcom.

За даними Capcom, станом на 31 грудня 2022 року сукупні продажі ігор серії Resident Evil на всіх платформах перевищили 135 млн одиниць з моменту запуску оригінальної версії Resident Evil в 1996 році.

Джерело: wccftech