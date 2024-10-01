Robinhood запустив криптовалютні перекази в Європі

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Американська компанія Robinhood оголосила про запуск переказу криптовалют для європейських клієнтів. Відтепер на платформі можна робити депозити та знімати понад 20 цифрових активів, серед яких Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), USD Coin (USDC).

Крім того, протягом обмеженого часу Robinhood Crypto надасть клієнтам в Європі 1% на всі криптовалютні депозити.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Robinhood запустила криптовалютну торгову службу Robinhood Crypto в ЄС, що дозволило користувачам лише купувати та продавати криптовалюти.

За словами генерального директора криптопідрозділу Robinhood Йоганна Кербрата, ЄС має потенціал стати привабливим крипторинком через новий регламент ЄС — MiCA (Markets in Crypto-Assets), який гармонізує правила для криптосектору серед усіх 27 країн-членів.

Крім того, у червні компанія оголосила про придбання люксембурзької криптоплатформи Bitstamp за $200 млн. Процес має завершитися в першій половині 2025 року.

У вересні Кербрат натякнув на запуск Robinhood власного стейблкоїна. Наразі компанія співпрацює з Circle, що дозволяє користувачам платформи купувати та продавати USDC без комісії.

Джерело: Robinhood

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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