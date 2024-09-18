Фінтех-гігант Revolut готує власний стейблкоїн

Доки усі б’ють на сполох щодо сумнівної діяльності та непрозорості емітента топового стейблкоїна UDST — Tether, крах якого може потягти на дно й конкурентів, Revolut раптово заявляє про намір запустити власний стейбл.
Фінтех-гігант нещодавно отримав банківську ліцензію у Великій Британії, оцінюється у $45 млрд, та активно працює над створенням цього цифрового активу.
Представник Revolut підтвердив виданню Coindesk намір розширити свої криптовалютні пропозиції, наголошуючи на дотриманні всіх вимог і стандартів, оскільки компанія прагне стати «безпечним місцем» для криптоспільноти.
«Криптовалюта — це значна частина нашого бачення банкінгу без кордонів. Ми маємо чітку місію стати найбільш безпечним і доступним постачальником криптовалютних послуг», — заявив речник Revolut.
USDT від Tether з капіталізацією у $121.25 млрд є лідером ринку стейблкоїнів. USDC від Circle займає другу позицію з $35.54 млрд.
Нагадаємо, про бажання випустити власні стейблкоїни раніше вже повідомляли такі компанії, як PayPal, Ripple та BitGo.
- PayPal вже запустила PYUSD.
- Ripple USD (RUSD) з серпня 2024 року знаходиться на стадії тестування у мейннеті XRP Ledger.
- 18 вересня BitGo заявила, що запуск USDS заплановано на січень 2025 року.
Кількість USDT на біржах зростає: що це означає для крипторинку?
Джерело: Coindesk, PayPal, BitGo, Ripple
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