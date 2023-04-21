Європарламент схвалив «Закон про крипторинки‎» (MiCА) — комплексні правила регулювання криптоактивів в ЄС. Частину норм впровадять в Україні

У четвер, 20 квітня, парламент ЄС проголосував (517 голосів «за‎», 38 «проти‎») за прийняття Закону про крипторинки – Markets in Crypto assets (MiCА), першого у світі комплексного пакета правил, спрямованого на регулювання індустрії криптовалют.

Курс Machine Learning Engineer Очоль зграю роботів Я готовий!

Про що йдеться в документі

Законодавство передбачає зменшення ризиків для споживачів, які купують криптоактиви, а отже постачальники нестимуть відповідальність у разі втрати криптоактивів інвесторів. Правила накладатимуть ряд вимог на криптоплатформи, емітентів токенів і трейдерів щодо прозорості, розкриття інформації, авторизації та контролю за транзакціями:

Платформи повинні інформувати споживачів про ризики, пов’язані з їхньою діяльністю.

Такі стейблкоїни, як Tether і USDC від Circle, мають підтримувати достатні резерви для задоволення запитів у разі масового зняття коштів. Стейблкоїни, які стають занадто великими, мають ввести обмеження транзакцій до 200 мільйонів євро на день.

Європейське управління цінних паперів і ринків отримає повноваження, щоб втрутитися і заборонити/обмежити криптоплатформи, якщо буде виявлено, що вони не захищають належним чином інвесторів або загрожують цілісності ринку чи фінансовій стабільності.

Компанії також змусять розкривати інформацію про споживання енергії, а також вплив цифрових активів на навколишнє середовище.

Коли запрацює?

Європейський комісар з питань фінансових послуг Мейрід Мак-Ґіннесс привітала схвалення закону в четвер і заявила, що очікує, що правила почнуть застосовуватися «з наступного року».

✅ I welcome the European Parliament’s vote today to approve comprehensive EU rules on crypto: a world first. The rules will start applying from next year. We’re protecting consumers and safeguarding financial stability and market integrity. pic.twitter.com/cdn58rb9FA — Mairead McGuinness (@McGuinnessEU) April 20, 2023

Реакція галузі

Ендрю Вітворт, директор з політики блокчейн-фірми Ripple сказав, що рішення парламенту стало «важливою віхою для криптоіндустрії в усьому світі».

«Необхідно також забезпечити, щоб законодавство застосовувалося пропорційно щодо того, як обробляються криптовалютні пропозиції різних компаній, виходячи з профілів ризику їх діяльності», — сказав Вітворт

Чанпен Чжао, генеральний директор найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, сказав, що його компанія «готова внести корективи в бізнес протягом наступних 12-18 місяців, щоб забезпечити повну відповідність».

Курс Управління командою в бізнесі Більше ніякого мікроменеджменту Хочу на курс

The European Parliament voted for MiCA to be implemented. This means one of the world’s largest markets is introducing tailored regulations for crypto to protect users and support innovation. The fine details will matter, but overall we think this is a pragmatic solution to… — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 20, 2023

Binance нині знаходиться під пильним контролем з боку регуляторів. У березні Комісія з товарних ф’ючерсів і торгівлі США подала до суду на компанію та її керівників, звинувачуючи компанію в ігноруванні нормативних вимог країни, терористичній діяльності тощо (у нашій попередній статті — більше деталей).

Чжао назвав MiCA «прагматичним способом розв’язанням проблем, з якими ми стикаємося».

Повідомлення про перекази та менше «анонімності»

Парламент ЄС також схвалив окремий закон, спрямований на «зменшення анонімності» під час переказів криптовалют, таких як біткоїни й стейблкоїни (529 голосів «за‎» і 29 «проти»).

Правила вимагатимуть від фінансових компаній перевіряти, записувати та передавати інформацію як про відправника, так і про одержувача, до криптовалютних транзакцій, щоб допомогти в боротьбі з відмиванням грошей.

Про перекази між біржами та так званими «власними гаманцями», що належать фізичним особам, потрібно буде повідомляти, якщо сума перевищує 1000 євро.

На крок попереду США

Після численних катастрофічних збоїв у галузі регулятори намагалися приборкати ринок криптовалюти. Крах TerraUSD у травні викликав ланцюгову реакцію в галузі, коли інші компанії, зокрема Three Arrows Capital, BlockFi та Voyager Digital, також збанкрутували. У листопаді FTX, колись четверта за величиною криптовалютна біржа, оголосила про банкрутство.

Схвалення закону ставить ЄС на крок попереду США та Великої Британії, які ще не запровадили офіційні правила для криптопростору.

Після того, як закони ЄС набудуть чинності, криптокомпанії зможуть використовувати свої ліцензії в одній європейській країні, щоб легалізувати послуги в інших країнах-членах. Нині криптокомпанії в очікуванні моменту, коли закон набуде чинності, активізувались в отриманні ліцензій від різних європейських органів влади та відкритті нових офісів.

Криптобіржі Coinbase і Kraken нещодавно отримали ліцензії на надання послуг віртуальних активів у Дубліні. Блокчейн-фірма Ripple також чекає на ліцензію від центрального банку Ірландії.

Американські криптокомпанії давно прагнули розширитись на інші країни у відповідь на жорсткі регуляторні кроки в США. Минулого місяця Комісія з цінних паперів і бірж надіслала Coinbase повідомлення Wells, яке свідчить про плани подати судовий позов у майбутньому.

Генеральний директор біржі Браян Армстронг заявив, що готовий до «річної» судової тяганини з SEC. Він також додав, що США «мають потенціал стати важливим ринком криптовалюти», але зараз не забезпечують нормативної чіткості. За його словами, якщо так триватиме, Coinbase розгляне варіанти збільшення інвестицій за кордоном, включно з переїздом із США в інші країни.

Що це означає для України?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку назвала схвалення закону «історичним рішенням», а також зазначили, що разом з партнерами активно працюють над запуском ринку віртуальних активів в Україні й за основу взято саме Регламент MiCА. Незабаром текст проєкту оприлюднять для публічного обговорення з криптоспільнотою та представниками профільних державних органів.

Курс з інтернет-маркетингу Індивідуальне навчання з інтернет-маркетингу Свій темп та віч-на-віч з викладачем – вся увага тільки тобі, друже! Вже записуюсь

«Україна буде однією із перших держав, яка імплементує цей регламент в національне законодавство. Наразі текст законопроєкту майже готовий і незабаром ми почнемо обговорення з основними стейкхолдерами», — прокоментував член комісії Юрій Бойко.

Джерело: CNBC