Європарламент схвалив «Закон про крипторинки‎» (MiCА) — комплексні правила регулювання криптоактивів в ЄС. Частину норм впровадять в Україні

У четвер, 20 квітня, парламент ЄС проголосував (517 голосів «за‎», 38 «проти‎») за прийняття Закону про крипторинки – Markets in Crypto assets (MiCА), першого у світі комплексного пакета правил, спрямованого на регулювання індустрії криптовалют.

Законодавство передбачає зменшення ризиків для споживачів, які купують криптоактиви, а отже постачальники нестимуть відповідальність у разі втрати криптоактивів інвесторів. Правила накладатимуть ряд вимог на криптоплатформи, емітентів токенів і трейдерів щодо прозорості, розкриття інформації, авторизації та контролю за транзакціями:

Європейський комісар з питань фінансових послуг Мейрід Мак-Ґіннесс привітала схвалення закону в четвер і заявила, що очікує, що правила почнуть застосовуватися «з наступного року».

Ендрю Вітворт, директор з політики блокчейн-фірми Ripple сказав, що рішення парламенту стало «важливою віхою для криптоіндустрії в усьому світі».

Чанпен Чжао, генеральний директор найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, сказав, що його компанія «готова внести корективи в бізнес протягом наступних 12-18 місяців, щоб забезпечити повну відповідність».

