Rolls-Royce першим випробував авіаційний двигун, що працює на водні

Британські інженери Rolls-Royce успішно використали водень замість традиційного реактивного палива для двигуна сучасного авіалайнера.

Наземне випробування, яке відбулося на полігоні в Боскомб-Дауні, використовувало зелений водень, що виробляється енергією вітру та припливів з Оркнейських островів у Шотландії. Для тестування обрали переобладнаний турбогвинтовий двигун AE 2100-A, який приводить в дію цивільні та військові літаки.

Успішні результати випробування Rolls-Royce та авіакомпанії easyJet — ще один крок у спробах галузі довести, що водень може бути життєздатним варіантом для палива, допомагаючи компаніям зменшувати шкідливі викиди вуглецю, які впливають на зміну клімату.

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Партнерські випробування Rolls-Royce та easyJet проведені у рамках проєкту “Race to Zero” (“Дорога до безвуглецевого майбутнього”) від ООН, що спрямований на досягнення нульового чистого викиду вуглекислого газу до 2050 року.

Авіакомпанії наполягають на використанні більш екологічного палива як альтернативи авіаційному паливу на основі нафти. Але перельоти — одна із найскладніших галузей для декарбонізації, а таким технологіям, як електроенергія чи паливо на основі водню, ще багато років до того, щоб здійснювати перевезення заповненого літака на великі відстані.

Разом з тим кілька компаній активно працюють над технологією водневого палива. Airbus планує використовувати свій Superjumbo A380 для випробувань водневих реактивних двигунів у рамках плану введення в експлуатацію літака з нульовим рівнем викидів до 2035 року.

CFM International, спільне підприємство французької Safran і General Electric із США, також розробляють двигун, що може працювати на водні.

Випробування під керівництвом Rolls-Royce, хоча і не передбачає польотів на літаку, є частиною нової демонстраційної програми водню, запущеної влітку групою FTSE 100 у партнерстві з easyJet після того, як дослідження показало, що є ринковий потенціал для літаків з водневими двигунами.

Обидві компанії планують перейти до другого етапу випробувань, який, своєю чергою, призведе до повномасштабних наземних тестувань двигуна реактивного літака Rolls-Royce Pearl 15.

Грант Шеппс, бізнес-секретар Великої Британії, описав демонстрацію як “видатний приклад того, як ми можемо працювати разом, щоб зробити авіацію чистішою, створюючи робочі місця по всій країні”.

“Ми розширюємо межі, щоб відкрити можливості використання палива з нульовим вмістом вуглецю, що може допомогти змінити майбутнє польотів”, — коментує Грація Віттадіні, головний технічний директор Rolls-Royce.

Інші компанії спрямовують свої зусилля на розробку та випробування електричних літаків. Нещодавно прототип повністю електричного пасажирського літака Eviation Alice, оснащеного двома електродвигунами потужністю 640 кВт, вперше здійснив випробувальний політ. Літак планують використовувати для приміських, вантажних та представницьких рейсів на відстань від 240 до 400 км.

Джерело: Rolls-Royce, ArsTechnica