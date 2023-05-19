Роздача Death Stranding, Мегарозпродаж та програма винагород у Epic Games Store

Сервіс Epic Games Store підготував одразу кілька приємних сюрпризів для своїх користувачів. Усі вони дозволяють суттєво економити на придбанні ігор.
По-перше, цього тижня безплатно роздають гру Death Stranding, яка свого часу отримала звання «Вибір редакції ITC». Death Stranding – це гра в жанрі action із відкритим світом, створена студією Kojima Productions. Дія гри відбувається в постпостакаліптичному майбутньому на території колишніх США, зруйнованих вторгненням примарних істот з іншого світу. Гравець у ролі постапокаліптичного кур’єра має перетнути континент і зв’язати один з одним ізольовані поселення. Гра пропонує пророблену механіку переміщення по перетнутій місцевості та елементи асинхронної багатокористувацької гри. Безплатна роздача Death Stranding в Epic Games Store триватиме до 25 травня.
По-друге, в Epic Games Store почався Мегарозпродаж, в рамках якого багато ігор продаються зі знижками. У деяких випадках знижка може досягати 75%. При цьому компанія повернула купон Epic, який дає додаткову 25% знижку на певні ігри. Перший купон можна отримати на наступній сторінці. Його можна застосувати при покупці однієї або кількох ігор на суму від 399 грн з урахуванням будь-яких знижок на розпродажі. За оформлення будь-якої покупки, що відповідає умовам, користувач автоматично отримає ще один купон. Мегарозпродаж в Epic Games Store триватиме до 15 червня. Термін дії невикористаних купонів також спливе 15 червня.
По-третє, компанія запустила нову програму винагород Epic – своєрідний кешбек. Програма винагород дозволяє повернути 5% від суми покупки й витратити їх у вигляді знижки на наступну транзакцію в Epic Games Store, яка задовольняє певним умовам. Винагороди зараховуються на відповідний баланс через 14 днів після покупки. Винагороди Epic можна поєднувати з іншими знижками та купонами. Такі винагороди мають обмежений термін дії – 25 місяців із дати нарахування на баланс винагород.