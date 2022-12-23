Розпочались продажі «першого білоруського ноутбука» Horizont H-book4 за ціною $633, але переважна більшість компонентів імпортуються

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко крім «досягнень білоруської безпілотної оборонної промисловості», які насправді складаються з китайських компонентів з Aliexpress, також нещодавно радісно анонсував «перший білоруський ноутбук». Як і у випадку з БПЛА, білоруською у ноутбуці виявилася лише назва, і, можливо, електричний дріт з вилкою. Але це не точно. Однак, наявність у ноутбуці компонентів із США та інших країн не заважало білоруському режиму із пихою повідомити про «розробку», а тепер ще й та початок продажу «першого білоруського ноутбука».

Пристрій продається під брендом Horizont і має назву моделі H-book Mak4. Цей виріб нібито виготовляється на Заводі обчислювального обладнання, який входить в структуру «Горизонту». Засоби масової пропаганди білорусі кажуть, що старі майстерні були модернізовані для виробництва сучасної комп’ютерної техніки – ноутбуків та моніторів.

Ноутбук пропонується в декількох конфігураціях. Усі вони використовують не оригінальні білоруські процесори з клею та паличок (або, на худий кінець, чипи «Ельбрус» із союзної терористичної держави), а Intel Core I3, I5 та I7 виробництва ненависного лукашенку Заходу. В пристроях також може бути доступно від 8 до 32 ГБ оперативної пам’яті, а також твердотілий накопичувач місткістю від 256 ГБ до 2 ТБ. Країна-виробник цих компонентів не вказаний. Швидше за все, заводи, які їх виробили, також знаходяться далеко від кордонів білорусі. Покупцям пропонується версії з 14- та 15,6-дюймовими дисплеями, а також інтегрованою графікою. Автономність обіцяють від 4 до 8 годин.

«Перший білоруський ноутбук» Horizont H-book4 працює під управлінням американської операційної системи Windows 11. Але завод, який «виробляє» ноутбуки, намагається створити власну операційну систему. Отже, можна очікувати появи нової ОС «Вокны 11» з іншою заставкою та несумними шпалерами. Раніше конструктори, які займалися переклеюванням китайських етикеток проєктуванням ноутбуку, розповідали, що в ньому використовуються друковані плати місцевого виробництва. У вересні, оголосивши про «перший білоруський ноутбук», лукашенко заявив, що в пристроях використовується 12% білоруських компонентів. Але в майбутньому, коли він нарешті знайде ті самі 4 напрямки, показник білоруських компонентів може збільшуватися до 30-35%. Цього разу про це скромно мовчать. Здається, що виробництво проводів, вилок та гвинтів ще не освоїли.

Анонсуючи Horizont H-book4 Mak4, Лукашенко пообіцяв вартість 1300 білоруських рублів (близько $482). Але за час переклеювання наліпок ціна зросла до 1599 білоруських рублів (близько $633). Саме скільки коштує стартова конфігурація 15,6-дюймової версії.

Джерело: sputnik