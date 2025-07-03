Розробник Amazon вже рік працює по 30 хвилин на день — через «дискримінацію» від колег з Індії

Засновник Amazon Джефф Безос

На сайті Blind, призначеному для робочих історій анонімних працівників, завірусився допис розробника з Amazon, який стверджує, що вже майже рік працює лише 30 хвилин на день.

Усе через те, що йому не довіряє команда, яка повністю складається з інженерів родом з Індії.

«Я інженер-програміст в Amazon, білий американець. Моя команда повністю індійська. Вони не дають мені жодної справжньої роботи з кодування, завжди якась причина чи виправдання».

Чоловік каже, що початково дуже злився і хотів змінити команду, а потім змирився і навіть зрадів, що працюючи всього 30 хвилин на день може отримувати повноцінну зарплату.

«Я тут рік, і мені подобається працювати 30 хвилин на день. Вони постійно думають, що я піду, але я нікуди не йду. У мене є документ, який по суті доводить дискримінацію, але я не намагаюся висувати звинувачення. Тож тепер я просто збираю чеки в Amazon, і навіть не бачу свою команду особисто, ха-ха».

Інженер назвав свої та дії команди «тихим протистоянням», яке жоден «не визнав уголос».

В коментарях до допису працівники інших IT-компаній діляться подібними історіями:

«Вірю автору, бо зі мною трапилася така ж штука. Вони намагаються показати керівництву, що ти працюєш найгірше. Зі мною такого ніколи не траплялося в Amazon, але в Microsoft так і є. Як і автор допису, я змирився з цим і просто пливу за хвилею».

Це не перша історія, яка оповідає про «легкі заробітки» в Amazon — інший техпрацівник писав торік на Reddit, що отримує 400 000 на рік за те, що… нічого не робить. За цю оплату чоловік загалом вирішив 7 запитів і встановив одну автоматизовану інформаційну панель, яку створив за три дні за допомогою ChatGPT (однак керівництву повідомив, що на це пішло 3 місяці).

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Раніше ми також розповідали про студента, який пройшов технічне інтерв’ю в Amazon за допомогою ШІ та отримав офер.