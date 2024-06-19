Керівництво Amazon замовило собі концерт Foo Fighters на тлі звільнень та скорочення витрат на «підтримку духу»

Відповідно до внутрішніх повідомлень Amazon в Slack, на які посилається Business Insider, співробітники критикують компанію за проведення закритого концерту Foo Fighters для вищого керівництва після важких років звільнень та скорочень витрат. З кінця 2022 року Amazon звільнила понад 27 тис. працівників та нібито скоротила бюджет для підвищення морального духу команди.

Однак у публікації від 30 травня йдеться про те, що компанія запросила гурт Foo Fighters, улюблену групу генерального директора Енді Джессі, на приватний захід для співробітників на рівня директора та віцепрезидента. Концерт був частиною заходу для вищого керівництва глобальної мережі Amazon під назвою Ops Live.

Співробітник Amazon опублікував повідомлення про це у Slack із заголовком «ощадливість», посилаючись на один з декларованих принципів керівництва компанії. Повідомлення викликало бурхливу реакцію інших співробітників:

«Нарешті хтось прагне бути найкращим роботодавцем на Землі (для [працівників рівня] L8+)»

«Тим часом у нашій команді немає бюджету на щомісячну щасливу годину»

«Нічого. Вони ж самі заплатили за свої банани та каву»

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Схожі проблеми нещодавно помітили працівники Spotify. Деякі з них вважають, що компанія витрачає занадто багато на вечірки та заходи на тлі звільнення тисяч людей та скорочення витрат. У листопаді Spotify відзначив щорічну кампанію Wrapped ексклюзивною вечіркою в лондонському суперклубі. Через чотири дні після дорогої вечірки компанія скоротила 1500 робочих місць, включно з деякими співробітниками, які працювали над Wrapped.