Розробник створив нову мову програмування за добу без написання коду

Бельгійський розробник Бернар Ламбо за 24 години створив нову мову програмування під назвою Elo. З цікавого те, що він не написав жодного рядка коду для свого проєкту, а скористався допомогою нині популярного в IT чатбота Claude від Anthropic.

Ламбо написав серію дописів про Elo, в яких згадує Claude як співавтора.

“Elo — це не просто демонстрація того, що ШІ може писати код. Це демонстрація того, що люди та штучний інтелект можуть будувати щось разом — кожен робить свій внесок у те, що вміє найкраще”.

Приблизно за 24 години роботи Ламбо та Claude створили повноцінну мову виразів із синтаксичним аналізатором, системою типів, трьома компіляторами, стандартною бібліотекою, інструментом CLI та вебсайтом з документацією. Зазначається, що Elo є мовою виразів, що компілюється в Ruby, JavaScript та PostgreSQL, і задумана як портативне рішення для валідації форм, обробки замовлень e-commerce та логіки підписок.

Ламбо задокументував усі запити, які використовував для створення Elo (понад 100 завдань у репозиторії) та опублікував відео з описом парного програмування. Спочатку Claude працював з постійними запитами дозволу, однак згодом розробник налаштував ізольовані середовища, де ШІ зміг працювати автономно.

“Я переглядаю план, перевіряю стратегію тестування, а потім дозволяю Claude працювати самостійно. Виходить щось подібне до роботи lead-dev або CTO+QA, але значно швидше”.

Водночас Ламбо визнає, що на цей час Claude більше підходить досвідченим розробникам, аніж новачкам.

“Без глибокої експертизи ви отримаєте некерований і непридатний для підтримки код”.

Витрати айтішника на мову програмування, по суті, обчислюються годинами розробки (а радше керування розробкою) та 180 євро (вартість місячної передплати Claude Max).

Ламбо, засновник і технічний директор Klaro Cards, а також гендиректор консалтингової компанії з розробки додатків Enspiri, був не першим, хто створив мову програмування за допомогою ШІ. Торік Стів Клабнік подібним чином запустив Rue, а Джеффрі Хантлі — Cursed. До цього розробник Авіталь Тамір опублікував репозиторій мови Server, згенерований Claude (щоправда, із застереженням, що код не призначений для фактичного використання).

Claude — не єдиний приклад використання ШІ в програмуванні. Компанія Cursor створила базовий браузер за допомогою GPT-5.2 від OpenAI, а розробник Ола Пройс — текстовий редактор Ferrite на Rust, використовуючи Cursor із Claude. Хоча, на жаль, не всі експерименти айтішників завершувались успішно. Ламбо визнає що Claude помиляється, однак вважає це цілком прийнятною ціною за продуктивність.

“Claude знає майже всі технологічні стеки, вміє працювати з Linux-інструментами та робить це вдесятеро швидше за мене”, — каже Ламбо, додаючи, що ШІ дозволив йому працювати з технологіями, якими він раніше не володів. “Я був full-stack розробником у знайомих мені мовах. Тепер я full-stack++ — можу працювати навіть з тими технологіями, які майже не знаю”.

