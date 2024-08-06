Блокувальники реклами в Chrome не працюватимуть — користувачі uBlock вже отримали попередження

Деяких користувачів uBlock Origin, одного з найпопулярніших розширень Chrome для блокування реклами, що його слід видалити або замінити. Google переходить на нову платформу MV3, тож працюватиме лише «урізана» версія.

Google припиняє підтримку Manifest v2 (MV2), попередньої платформи розширень браузера. Її замінить Manifest v3 (MV3), яка надає перевагу безпеці та надійності над функціями. З версією 127 Google Chrome почав, ймовірно, вибірково попереджати користувачів uBlock Origin та інших розширень MV2: «Незабаром це розширення може більше не підтримуватися. Видаліть або замініть його подібними розширеннями з Вебмагазину Chrome». (Автор новини з Chrome 127 та uBlock Origin поки попередження не отримав, тож перевірити важко).

Однак рівно альтернативи не буде. Розробник uBlock Origin Реймонд Хілл пише, що популярне розширення Chrome не матиме версії для MV3:

«Зосередженість на надійності та ефективності в середовищі MV3 означала необхідність пожертвувати багатьма функціями, окрім тих, які доступні в рамках MV3».

Розробник запропонує скорочену версію, uBlock Origin Lite, яка докладає «найкращих зусиль для перетворення списків фільтрів, які використовуються uBO, у спосіб, сумісний з MV3».

Проблема в тому, що Chrome більше не дозволятиме динамічну фільтрацію та певні сценарії блокування вмісту, оскільки розширення не зможуть виконувати довгострокові завдання у фоновому режимі. Потужні дозволи MV2, такі як webRequest API, дозволяють відстежувати та змінювати кожен мережевий запит. Багато можливостей фільтрації неможливо перенести на MV3.

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«uBlock Origin Lite надто відрізняється від uBO, щоб мовчки замінити uBO — вам доведеться чітко обрати, яке розширення має замінити uBO відповідно до ваших власних потреб», — пише розробник.

Хілл додав, що розробка uBO триватиме для інших браузерів, які не припиняють підтримку MV2, наприклад Firefox».

Розширення MV2 ще деякий час працюватимуть. Згідно з графіком підтримки MV2, наданим Google, ці розширення вже втратили позначку «Пропоновані» у магазині Chrome і будуть вимкнені «найближчими місяцями». Після цього «на короткий час» користувачі зможуть знову увімкнути розширення Manifest V2, але з часом цей перемикач також зникне, повідомляє Google.

Компанія планує завершити перехід до початку наступного року. Підприємства, які використовують політики ExtensionManifestV2Availability може продовжувати користуватися розширеннями MV2 без змін до червня 2025 року. Раніше сайт Cybernews проводив експеримент, який показав, що навіть після переходу на MV3 можливо створювати шкідливі розширення.

Фільтрування реклами та іншого вмісту є важливою функцією кібербезпеки, яка захищає користувачів від зловмисної реклами та відстеження. Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) рекомендує використовувати програмне забезпечення для блокування реклами, оскільки воно також протидіє більшим загрозам.

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Джерело: uBlock Origin, Cybernews

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