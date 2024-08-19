Google Chrome: як продовжити підтримку блокувальників реклами ще на рік

Google Chrome припинить підтримку uBlock Origin, інших блокувальників реклами та розширень з переходом на Manifest V3. Налаштування реєстру Windows дозволить користуватися старими розширеннями ще рік.

Виробник популярного блокувальника вже випустив uBlock Origin Lite для Manifest V3. Втім, ця версія блокуватиме далеко не все, що могла попередня, через нові обмеження дозволів. Щоб продовжити роботу блокувальників, можна перейти на Mozilla Firefox або скористатися порадою з Reddit та змінити реєстр.

Користувач TeamDJ на у сабредіті r/chrome каже, що можливо розширити підтримку розширень Manifest V2 за допомогою політики реєстру Windows ExtensionManifestV2Availability, призначеної для корпоративних користувачів. Google має намір негайно припинити підтримку MV2 для домашніх користувачів, але корпоративні зможуть продовжити підтримку фреймворку на один рік. На щастя, цей хак може бути використаний на будь-якому ПК для розширення підтримки.

Ось що потрібно для цього зробити:

Відкрити програму Registry Editor

Перейти до Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome

Виділити теку Chrome ліворуч, вибрати Edit/New/DWORD (32-Bit Value), або на вільному місці у правій частині екрана можна клацнути правою кнопкою миші та обрати New/DWORD (32-Bit Value)

Новий параметр слід назвати ExtensionManifestV2Availability та натиснути Enter

Клацнути правою кнопкою миші на щойно створений параметр та обрати «Змінити»

Встановити шістнадцяткове (Hexadecimal) значення 2 і натиснути OK

Все готово, але можна перевірити роботу. Для цього у Chrome потрібно вставити рядок chrome://policy та натиснути Enter. Повинна з’явитися політика ExtensionManifestV2Availability, а її значення має бути 2. Якщо такого нема, натисніть «Перезавантажити політики» та перевірити знов.

Також потрібно буде перезавантажити ПК, щоб застосувати зміни. тепер класичні розширення працюватимуть в Chrome до червня 2025 року.

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Джерело: Windows Central