Apple блокує оновлення програм для вайбкодингу в App Store

Apple призупинила випуск оновлень так званих програм для “вайбкодингу” Replit та Vibecode — тих, що дозволяють створювати сайти й застосунки за допомогою ШІ та текстових промтів.





Першим про блокування повідомив сайт The Information, а згодом надійшло підтвердження від Apple. При цьому компанія посилається не на нову політику, а на чинні вимоги App Store.

Йдеться зокрема про правило 2.5.2, яке забороняє програмам завантажувати або виконувати код, змінювати власну функціональність після модерації та впливати на роботу інших застосунків. Простими словами: вайбкодинг дозволяє застосунку перетворитися на інший продукт уже після встановлення, що “неприпустимо” для Apple.

Фактично такі ШІ-інструменти можуть стати загрозою для бізнес-моделі компанії й дозволять створювати застосунки, які не публікуються в App Store — одному з ключових джерел доходу компанії. Як компроміс, для Replit пропонують відкривати згенеровані проєкти в зовнішньому браузері замість вбудованого, а від Vibecode вимагають прибрати можливість створення ПЗ для пристроїв Apple. Компанія у заяві додала, що підтримує “регулярний” контакт із розробниками та пояснює, як привести застосунки у відповідність до правил.





Попри обмеження, сама Apple не відмовляється від ШІ у програмуванні й вже інтегрувала інструменти від OpenAI та Anthropic у середовище розробки Xcode.

