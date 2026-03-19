Новини Софт 19.03.2026

Apple блокує оновлення програм для вайбкодингу в App Store

Катерина Левицька

Apple призупинила випуск оновлень так званих програм для “вайбкодингу” Replit та Vibecode — тих, що дозволяють створювати сайти й застосунки за допомогою ШІ та текстових промтів.


Першим про блокування повідомив сайт The Information, а згодом надійшло підтвердження від Apple. При цьому компанія посилається не на нову політику, а на чинні вимоги App Store.

Йдеться зокрема про правило 2.5.2, яке забороняє програмам завантажувати або виконувати код, змінювати власну функціональність після модерації та впливати на роботу інших застосунків. Простими словами: вайбкодинг дозволяє застосунку перетворитися на інший продукт уже після встановлення, що “неприпустимо” для Apple.

Фактично такі ШІ-інструменти можуть стати загрозою для бізнес-моделі компанії й дозволять створювати застосунки, які не публікуються в App Store — одному з ключових джерел доходу компанії. Як компроміс, для Replit пропонують відкривати згенеровані проєкти в зовнішньому браузері замість вбудованого, а від Vibecode вимагають прибрати можливість створення ПЗ для пристроїв Apple. Компанія у заяві додала, що підтримує “регулярний” контакт із розробниками та пояснює, як привести застосунки у відповідність до правил.


Попри обмеження, сама Apple не відмовляється від ШІ у програмуванні й вже інтегрувала інструменти від OpenAI та Anthropic у середовище розробки Xcode.

Раніше ITC писав про новий open-source застосунок, що перетворює GitHub на “магазин програм” для Android і Windows, а також про те, що в Google Play нарешті повернули Fortnite після років судових баталій. 

Екс-бос Windows перейшов на MacBook Neo: “Настільки ідеальний, що не потребує змін”

Штучного інтелекту мало не буває: Google максимально розширює ШІ-функції у Workspace та Drive
Партнер KPMG попався на шахрайстві з ШІ — під час тесту про ШІ
Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою
Гірша за вейп: створена ШІ операційна система не змогла запустити Doom та підключитись до інтернету
Опитування DuckDuckGo: “Ні” пошуку з ШІ сказали 90% зі 175 тис. користувачів браузера
Baldur's Gate 3 завадила Ілону Маску запустили "новий" Grok
Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6
R.I.P. Adobe Animate: програму 2D-анімації закриють з 1 березня
PC-емулятор GameNative для Android додав підтримку Steam Achievements
Нова ШІ-система виявляє 3 ознаки ризику ДТП за обличчям водія з точністю понад 90%
Гратиме за вас: Microsoft хоче створити ШІ-помічника для проходження ігор на Xbox
Будильники на iPhone самостійно переходять в режим "без звуку": як виправити?
Понад 60% моделей ШІ назвали біткоїн основним інвестиційним інструментом: жодна не назвала фіат
Стартап із Сан-Франциско хоче розмістити ЦОД у морських вітрових турбінах
Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі
Українець запустив DOT.map: онлайн-архів війни на мапі з датами та фото
Apple випустила новий AirTag: +50% до гучності та точності пошуку речей
Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД
Metacritic видалив з Videogamer огляд Resident Evil Requiem: рецензію написав ШІ, а не журналіст
Дописи з того світу: Meta запатентувала ШІ, який "оживляє" акаунти після смерті
Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку
