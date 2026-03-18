Spotify додав "Ексклюзивний режим" для аудіофілів на ПК з Windows

Windows-застосунок Spotify отримав нову функцію Exclusive Mode, яка дозволяє відтворювати музику у форматі bit-perfect — тобто без втручання системи в аудіосигнал.
Як працює Exclusive Mode?
У звичайному режимі система може змінювати аудіо перед тим, як воно потрапляє на цифрово-аналоговий перетворювач (ЦАП): ресемплювати сигнал, змішувати з іншими звуками системи чи змінювати гучність. З Exclusive Mode застосунок Spotify отримує повний контроль над обробкою звуку на пристрої й може відтворювати музику у форматі bit-perfect.
На цей час Exclusive Mode доступний лише передплатникам Spotify Premium та користувачам Windows. Підтримку macOS обіцяють додати пізніше.
Як випробувати?
- У Windows-застосунку Spotify перейдіть в налаштування;
- Далі в розділ “Відтворення” та “Вихід”, де треба обрати аудіопристрій;
- Активуйте функцію Exclusive Mode.
Зазначається, що під час активації Exclusive Mode аудіо з інших програм, а також функції автомікшування та кросфейду Spotify не працюватимуть.
Інші нові функції
Нагадаємо, що торік у вересні Spotify запустив аудіо без втрат як додаткову перевагу для передплатників Premium. Серед інших оновлень: дозвіл на імпорт плейлистів зі сторонніх програм, синхронізація аудіокниг із паперовими, групові чати, переклади пісень, а також функції About the Song та Smart Reorder, що перетворює плейлисти на DJ-сети.
