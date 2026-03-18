Новини Софт 18.03.2026 comment views icon

Spotify додав "Ексклюзивний режим" для аудіофілів на ПК з Windows

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Spotify / Depositphotos

Windows-застосунок Spotify отримав нову функцію Exclusive Mode, яка дозволяє відтворювати музику у форматі bit-perfect — тобто без втручання системи в аудіосигнал.


Як працює Exclusive Mode?

У звичайному режимі система може змінювати аудіо перед тим, як воно потрапляє на цифрово-аналоговий перетворювач (ЦАП): ресемплювати сигнал, змішувати з іншими звуками системи чи змінювати гучність. З Exclusive Mode застосунок Spotify отримує повний контроль над обробкою звуку на пристрої й може відтворювати музику у форматі bit-perfect.

На цей час Exclusive Mode доступний лише передплатникам Spotify Premium та користувачам Windows. Підтримку macOS обіцяють додати пізніше.

Як випробувати?

  • У Windows-застосунку Spotify перейдіть в налаштування;
  • Далі в розділ “Відтворення” та “Вихід”, де треба обрати аудіопристрій;
  • Активуйте функцію Exclusive Mode.

Зазначається, що під час активації Exclusive Mode аудіо з інших програм, а також функції автомікшування та кросфейду Spotify не працюватимуть.


Інші нові функції

Нагадаємо, що торік у вересні Spotify запустив аудіо без втрат як додаткову перевагу для передплатників Premium. Серед інших оновлень: дозвіл на імпорт плейлистів зі сторонніх програм, синхронізація аудіокниг із паперовими, групові чати, переклади пісень, а також функції About the Song та Smart Reorder, що перетворює плейлисти на DJ-сети.

Джерело: Engadget, The Verge

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати