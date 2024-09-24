Samsung Galaxy M55s: смартфон з новою задньою кришкою та старими характеристиками Galaxy M55

Samsung офіційно представила новий смартфон Galaxy M55s. Задня панель новинки має три різні текстури, чим наразі не може похвалитися жоден інший мобільний пристрій Samsung.

Однак за характеристиками Samsung Galaxy M55s ідентичний моделі Galaxy M55, яка була випущена у березні цього року. Пристрій має 6,7-дюймовий Super AMOLED Plus дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1000 ніт. Пристрій отримав процесор Snapdragon 7 Gen 1 та 8 ГБ оперативної пам’яті. Місткість вбудованого сховища пропонується в конфігураціях 128 ГБ та 256 ГБ. Також доступний слот для карт пам’яті microSD.

На задній панелі Samsung Galaxy M55s розмістилась потрійна камера. Вона має головний 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль. В круглому отворі дисплея розташувалась 50-мегапіксельна фронтальна камера.

Смартфон отримав батарею місткістю 5000 мАгод та підтримку швидкої зарядки потужністю 45 Вт. Сканер відбитків пальців розміщений в дисплеї. Новинка має розміри 163,9×76,5×7,8 мм та вагу 180 г. Апарат працює під управлінням ОС Android 14 з фірмовою оболонкою One UI 6.1. Отже, в плані характеристик нова версія Galaxy M55s не відрізняється від попередника Galaxy M55, а єдина відмінність проявляється в дизайні задньої панелі.

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Смартфон Samsung Galaxy M55s надійде в продаж з 26 вересня за ціною $240 та $275 за моделі із вбудованим сховищем на 128 ГБ та 256 ГБ відповідно. На вибір пропонуються кольори корпусу Thunder Black (чорний) та Coral Green (зелений).

Джерело: gsmarena

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