Витік зарплат «Супермена» — одна з зірок заробила втричі більше, ніж Девід Коренсвет

«Супермен» / DC & Джеймс Ганн

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

У фільмах Джеймса Ганна виконавець головної ролі не обов’язково має отримати найбільший гонорар. Девід Коренсвет з «Супермена» — цьому доказ.

Коренсвет заробив менше мільйона доларів — хоча й зіграв головну роль. За даними Puck News, його гонорар склав менш як $1 млн — орієнтовно $750 000. Стільки ж отримала Рейчел Броснахен, яка виконала роль Лоїс Лейн. А ось найбільше у фільмі заплатили Ніколасу Голту — $2 млн за роль головного лиходія Лекса Лютора. Проте всі троє можуть заробити більше, бо мають контракти з бонусами, але вони залежать від касових зборів.

Таке рішення може виглядати дивно: чому головний герой заробляє менше, ніж лиходій? Але тут все пояснюється просто: Коренсвет до цього не знімався у великобюджетних блокбастерах. Найбільші його ролі — в «Перл» та «Смерчі», де він був у другому плані. Подібна ситуація з Броснахен — вона більш відома за телесеріалом «Дивовижна місіс Мейзел», але в кіно має обмежений досвід.

Натомість Ніколас Голт — відома персона у великому кіно, за плечима якої «Люди Ікс», «Божевільний Макс: Дорога гніву», «Носферату» і десятки інших проєктів. Тож Warner Bros. зробила ставку саме на нього як на зірку, яка приваблює глядача сама по собі.

Крім того, бюджет на акторський склад нового «Супермена» взагалі нижчий, ніж у «Людини зі сталі» 2013 року. Тоді фільм зібрав таких зірок, як Емі Адамс, Кевін Костнер, Майкл Шеннон, Рассел Кроу та інші. Проте цього разу творці зробили ставку на менш відомих акторів — принаймні частково.

Сама стрічка вже вийшла у прокат і отримує позитивні перші реакції. Преса відзначає, що ця стрічка «дивніша, сміливіша і вдумливіша за більшість голлівудських блокбастерів». Коренсвет вже підписав контракт на продовження, а Джеймс Ганн будує навколо цієї версії героя нову кіновсесвітню франшизу. Попереду в нього «Диво-жінка» без Ґаль Ґадот, співіснування з нуарним Бетменом і разом з тим горор «Глиняне обличчя».

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Dexerto