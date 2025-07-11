Новини Кіно 11.07.2025 comment views icon

Витік зарплат «Супермена» — одна з зірок заробила втричі більше, ніж Девід Коренсвет

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Витік зарплат «Супермена» — одна з зірок заробила втричі більше, ніж Девід Коренсвет
«Супермен» / DC & Джеймс Ганн

У фільмах Джеймса Ганна виконавець головної ролі не обов’язково має отримати найбільший гонорар. Девід Коренсвет з «Супермена» — цьому доказ.

Коренсвет заробив менше мільйона доларів — хоча й зіграв головну роль. За даними Puck News, його гонорар склав менш як $1 млн — орієнтовно $750 000. Стільки ж отримала Рейчел Броснахен, яка виконала роль Лоїс Лейн. А ось найбільше у фільмі заплатили Ніколасу Голту — $2 млн за роль головного лиходія Лекса Лютора. Проте всі троє можуть заробити більше, бо мають контракти з бонусами, але вони залежать від касових зборів.

Таке рішення може виглядати дивно: чому головний герой заробляє менше, ніж лиходій? Але тут все пояснюється просто: Коренсвет до цього не знімався у великобюджетних блокбастерах. Найбільші його ролі — в «Перл» та «Смерчі», де він був у другому плані. Подібна ситуація з Броснахен — вона більш відома за телесеріалом «Дивовижна місіс Мейзел», але в кіно має обмежений досвід.

Натомість Ніколас Голт — відома персона у великому кіно, за плечима якої «Люди Ікс», «Божевільний Макс: Дорога гніву», «Носферату» і десятки інших проєктів. Тож Warner Bros. зробила ставку саме на нього як на зірку, яка приваблює глядача сама по собі.

Витік зарплат «Супермена» — одна з зірок заробила втричі більше, ніж Девід Коренсвет
Ніколас Голт в ролі головного лиходія Лекса Лютора / DC & Джеймс Ганн

Крім того, бюджет на акторський склад нового «Супермена» взагалі нижчий, ніж у «Людини зі сталі» 2013 року. Тоді фільм зібрав таких зірок, як Емі Адамс, Кевін Костнер, Майкл Шеннон, Рассел Кроу та інші. Проте цього разу творці зробили ставку на менш відомих акторів — принаймні частково.

Сама стрічка вже вийшла у прокат і отримує позитивні перші реакції. Преса відзначає, що ця стрічка «дивніша, сміливіша і вдумливіша за більшість голлівудських блокбастерів». Коренсвет вже підписав контракт на продовження, а Джеймс Ганн будує навколо цієї версії героя нову кіновсесвітню франшизу. Попереду в нього «Диво-жінка» без Ґаль Ґадот, співіснування з нуарним Бетменом і разом з тим горор «Глиняне обличчя».

Джерело: Dexerto

Популярні новини

ШІ-згенерована музика краде слухачів і прибутки у справжніх артистів
«Вибачте, хепі-енду не буде»: творець «Гри в кальмара» розповів про фінал
Стартап, що пропонує «похорон у космосі», загубив прах 166 померлих по дорозі
Україна створила власну КАБ — 500 кг, 60 км, відео випробування
Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox
Актор «Одіссеї» Крістофера Нолана кинув проєкт заради ролі Сталіна
Spotify зазвучав в Instagram — в Stories можна прослухати треки без переходу
Xiaomi представила Redmi K80 Ultra та планшет K Pad — флагман за $360
AMD Ryzen 5 9600X3D «засвітився» у мережі — 6 ядер Zen 5 та 102,5 МБ кеша
«Дрібне» хуліганство на $200 000: айтівець отримав 7 місяців тюрми за помсту роботодавцю
Тестуємо шкіряний чохол Mujjo для iPhone 16 Pro або інших моделей серії: чи варто його купувати?
Destiny 2 роздає задарма усі платні DLC, випущені за останні 7 років
Автопілот Tesla завіз людей під поїзд — родина ледь встигла вийти
Tesla, посунься: новий Xpeng G7 пропонує до 702 км пробігу, адаптивну підвіску та ціну від $27325
Акції Coinbase побили історичний рекорд завдяки стейблкоїнам
Перший електричний хетчбек Kia EV4 стартував в Європі — рекордний запас ходу та ціна від $47,7 тис
«Безпечний» месенджер Bitchat від творця Twitter не пройшов жодної перевірки безпеки
Microsoft та Meta випустили VR-шолом Meta Quest 3S Xbox Edition — вже у продажу за ціною у 399$
Гаджети споживатимуть менше енергії завдяки наноплівці з потрійного сплаву
Для 007 First Light про молодого Бонда планують динамічні місії — на кшталт «невловимих цілей» Hitman
TikTok розділять на два застосунки — з версією «лише для США», запуск 5 вересня
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати