Hyundai показала заряджений IONIQ 6 N: 641 к.с., 3,2 секунди до сотні й імітація звуку ДВЗ

Hyundai представила спортивний IONIQ 6 N

Hyundai використала знаменитий фестиваль швидкості у Гудвуді для презентації свого спортивного електромобіля IONIQ 6 N. Це вже друга високопродуктивна модель лінійки N після IONIQ 5 N.

Характеристики Hyundai IONIQ 6 N

Електромобіль Hyundai IONIQ 6 N має довжину 4935 мм, ширину 1940 мм та висоту 1495 мм. За розмірами він співставний з Porsche Taycan. Новинка отримала агресивний чотиридверний дизайн з виразним заднім крилом, спортивним обвісом і динамічними лініями кузова. Авто має 20-дюймові колеса з шинами Pirelli P-Zero 5 (275/35R20), розробленими спеціально для цієї моделі. Та головне — що всередині.

Автомобіль отримав два електродвигуни: потужністю 223 к.с. (166 кВт) спереду та 378 к.с. (282 кВт) ззаду. Сумарно силова установка видає потужність 601 к.с. (448 кВт) та 740 Нм крутного моменту. А якщо цього виявиться замало, інженери створили режим «Обгон» — функція N Grin Boost дозволяє на 10 секунд підвищити потужність до 641 к.с. (478 кВт) і крутний момент до 770 Нм. У поєднанні з N Launch Control електромобіль Ioniq 6 N розганяється з місця до 100 км/год за 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить 257 км/год. Це не рівень гіперкара Rimac Nevera R, але серйозні показники.

Електродвигуни отримують енергію від батареї місткістю 84 кВт•год. Вона забезпечує запас ходу до 469 км за циклом WLTP. Швидка зарядка за допомогою 350-кіловатного DC-зарядного пристрою дозволяє поповнити заряд від 10% до 80% приблизно за 18 хвилин.

Електричні системи

Hyundai підкреслює, що IONIQ 6 N оснований на трьох головних принципах: керованість у поворотах (Corner Rascal), здатність до трекового режиму (Racetrack Capability) та щоденна спортивність (Everyday Sportscar). Тобто це не тільки трековий гоночний автомобіль, а й цілком придатне авто для повсякденної їзди.

За словами Hyundai, оновлений IONIQ 6 «переосмислює досвід водіння електромобіля» завдяки власному передовому програмному забезпеченню для керування транспортним засобом. На додачу до системи допомоги при страті N Launch Control компанія оснастила електромобіль іншими корисними для високої продуктивності функціями: N Drift Optimizer, N Grin Boost й N Torque Distribution. Вони надають додатковий контроль над автомобілем та забезпечують підвищену потужність.

Особливу увагу Hyundai приділила відчуттям за кермом. Для цього тут є система N Active Sound+, яка імітує звук ДВЗ, а N e-Shift створює відчуття перемикання передач.

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На фестивалі в Ґудвуді Hyundai представить одразу кілька версій: серійний IONIQ 6 N, дрифт-версію IONIQ 6 N Drift Spec, а також модель з комплектом N Performance. У компанії обіцяють, що кожен із цих автомобілів продемонструє свої унікальні можливості на трасі та подарує глядачам справжнє шоу.

Hyundai ще не оголосила ціну нового IONIQ 6 N. Зауважимо, ціна версії IONIQ 5 N 2025 року починається з €57900.

Джерело: electrek, arenaev