MSI Vector 16 HX AI — цікавий представник ігрових ноутбуків передтопового сегменту, який поєднує сучасні компоненти з якісним екраном і актуальними технологіями. Без зайвих обіцянок і пафосу він пропонує потужність і функціональність, що можуть стати у пригоді як геймерам, так і професіоналам. У нашому редакційному огляді розглянемо, чи виправдовує пристрій свою ціну та які компроміси доведеться прийняти при його виборі.
Зміст
- 1 Технічні характеристики MSI Vector 16 HX AI
- 2 Комплектація та паковання MSI Vector 16 HX AI
- 3 Дизайн, ергономіка та матеріали
- 4 Дисплей MSI Vector 16 HX AI
- 5 Камера та звук MSI Vector 16 HX AI
- 6 Фірмове програмне забезпечення MSI Vector 16 HX AI
- 7 Робоча продуктивність
- 8 Ігрова продуктивність MSI Vector 16 HX AI
- 9 Автономність, температури та шум
- 10 Досвід користування MSI Vector 16 HX AI
- 11 Ціна та конкуренти
Технічні характеристики MSI Vector 16 HX AI
|Екран
|16” QHD+ (2560×1600), 240Hz, IPS-Level
|Процесор
|Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядра + 16 E-ядра, до 5.4 ГГц.
|Оперативна пам’ять
|32 ГБ DDR5-5600 (2×16 ГБ)
|Накопичувачі
|1 ТБ PCIe Gen4 SSD
|Відеокарта
|NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 ГБ GDDR7, Boost Clock до 2287 МГц, TGP 175 Вт (із Dynamic Boost), 1334 AI TOPS
|Охолодження
|Cooler Boost 5 з 2 вентиляторами та 7 тепловими трубками
|Безпровідні інтерфейси
|Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
|Аудіосистема
|2× 2 Вт динаміки
|Провідні інтерфейси
|
2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1)
2x Type-A USB3.2 Gen2
1x SD Express Card Reader
1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1× 2.5G Ethernet
1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники)
|Блок живлення
|330 Вт; 20 В, 16.5 А
|Акумулятор
|90 Вт*год
|Вага
|2.7 кг
|Розміри
|357 x 284 x 22.20-28.55 мм
|Інше
|Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Webcam Shutter; Kensington Lock.
Комплектація та паковання MSI Vector 16 HX AI
MSI використовує перевірений формат пакування: коробка в коробці. Зовнішня надійно захищає ноутбук під час транспортування і складування. Вже всередині знаходиться друга — з червоними акцентами, більш презентабельна з логотипом дракона і назвою серії Vector.
Сам ноутбук знаходиться в захисному мішку з фірмовим символом MSI (виглядає як тканинний або з мікрофібри), що запобігає подряпинам.
Блок живлення йде окремо, у власному відділі, що свідчить про увагу до деталей. Це добротний адаптер потужністю 330 Вт, якого вистачить і для вимогливих ігор, і для професійних задач.
У комплекті також класичний набір документів — гарантія та коротка інструкція щодо першого оновлення системи з QR-кодами, що ведуть до драйверів і BIOS.
Якщо шукати мінуси, то тут немає ніяких додаткових «плюшок»: ні сумки, ні миші, ні перехідників. Для когось це може бути мінусом, але, мабуть MSI робить ставку на якість самого пристрою, а не на бонуси.
Дизайн, ергономіка та матеріали
Ноутбук при першому знайомстві викликає відчуття універсальності: вага, габарити, корпус у темно-сірому кольорі Cosmos Gray — все говорить про серйозний інструмент, а не про «іграшку». Тут немає ілюмінації чи геймерських логотипів із підсвіткою — лише стриманий дизайн і чіткі лінії.
Алюмінієва кришка, шасі зі композитних матеріалів, і жодного люфту навіть під тиском. Все зібрано максимально щільно. Навіть при відкритті однією рукою (що можливо завдяки правильному розподілу ваги), ноутбук не «підстрибує», як це буває у легших моделей.
Товщина в районі 23.4 мм, вага — 2.7 кг. Тут компромісів немає: якщо хочеш справжній мобільний ігровий звір — тягни рюкзак ширший і плечі міцніші.
Під кришкою — класична клавіатура MSI з RGB-підсвічуванням по зонах. Достатньо яскрава й добре читається вдень. Кнопка живлення розташована у верхньому правому куті клавіатурного блока, без вбудованого сканера відбитків пальців. Клавіатура загалом чітка, тиха й приємна в наборі.
Тачпад — великий, із гарним ковзанням і точною передачею натискань. Кнопки не винесені окремо, але натискання глибоке й чітке.
Навколо клавіатури — сірий матовий пластик із м’яким на дотик покриттям, який помірно збирає відбитки пальців.
Що ж до портів — на лівому боці — два Thunderbolt 5 і слот під microSD, на правому — два USB-A і комбінований аудіороз’єм. Ззаду — HDMI 2.1, Ethernet та роз’єм живлення. Інженерне рішення з заднім розміщенням частини інтерфейсів дозволяє уникнути плутанини з кабелями на столі — плюс в ергономіку.
Шарніри – міцні, без люфту. Ноутбук відкривається до 118-120°, чого достатньо для більшості сценаріїв.
MSI Vector 16 HX AI оснащений системою охолодження з сімома тепловими трубками і двома вентиляторами. Площа вентиляційних прорізів знизу, оформлена геометричним малюнком, ефективно направляє потік повітря через критичні компоненти — CPU, GPU та VRM. Виходи гарячого повітря розташовані ззаду й по краях корпусу.
Дисплей MSI Vector 16 HX AI
Перше, що варто сказати: цей дисплей — один із найсильніших козирів моделі. І якщо ви досі думаєте, що 16 дюймів — це незрозумілий компроміс між класичними 15.6 і гігантськими 18, то Vector 16 HX AI швидко вас переконає у зворотному. Тут обрали панель із роздільною здатністю 2560×1600 (WQXGA) — і це було правильне рішення.
Це IPS-матриця з частотою оновлення 240 Гц, і вона прогнозовано плавна. У шутерах це створює певний «вау»-ефект — рухи без шлейфів, зображення чітке навіть на швидкості. У поєднанні з потужною RTX 5080 — приємний ігровий досвід.
Співвідношення сторін 16:10, що додає трохи вертикального простору — дрібниця, але для офісної роботи, перегляду сайтів і кодування це рятівне рішення. Не кажучи вже про редагування відео або фото: більше простору — менше скролу. Adobe Premiere й DaVinci Resolve просто оживають на цій панелі.
Яскравість — близько 500 ніт, а це означає, що навіть у яскраво освітленому приміщенні ви не будете мружитись, як кріт під софітами. Дисплей залишається читабельним за будь-якого освітлення, а матове покриття — без дзеркальних ефектів.
Колірне охоплення — майже 100% DCI-P3. Навіть базове калібрування вже дуже добре (трохи «холодне» як на мене), а для ентузіастів можна зробити апаратну калібровку. У будь-якому разі, зображення виглядає живо, без пересвічення, без кислотності. У фільмах та іграх це дуже відчутно.
Кути огляду — максимальні для IPS, майже без втрат контрасту. Якщо вдвох дивитеся фільм або показати щось колегам по роботі — картинка не вицвітає. Звісно, до OLED ще далеко в плані чорного, але для геймерського ноутбука — це дуже непогано.
Камера та звук MSI Vector 16 HX AI
Почнемо з камери — елемент, про який часто забувають, особливо в геймерських лептопах. MSI Vector 16 HX AI має 2.1-мегапіксельну камеру з підтримкою Full HD (1080p) відео.
Якість зображення — на достатньому рівні для робочих колів. Камера демонструє гарну деталізацію, відтворення кольору і навіть більш-менш впевнено поводиться при штучному освітленні. Шуми, звісно, присутні, але помірні. При денному світлі все виглядає приємно.
Є підтримка Windows Hello. Обличчя розпізнається швидко, без затримок. Навіть при слабкому світлі ноутбук точно ідентифікує користувача, і це реально зручно.
MSI додала механічну шторку для камери, і це дуже приємний плюс. Тим, хто переймається приватністю, така дрібниця може здатись важливішою за ще одну RGB-зону підсвічування.
Тепер до звуку. Аудіосистема складається з двох динаміків по 2 Вт, розташованих під корпусом. І, чесно кажучи, звук приємно здивував. Для ігрового ноутбука він гучний, об’ємний і має непогану деталізацію. Басу трохи бракує, але середні й високі — чіткі.
Технологія Hi-Res Audio сертифікована, а також підтримується Nahimic Audio 3D — власна софтверна надбудова MSI, яка додає глибини та просторовості. У фільмах це реально працює, створюючи ефект занурення, хоча для музики краще одягати якісні навушники — динаміки не витягують низькі частоти на 100%.
Мікрофон — подвійний із шумозаглушенням. У Discord або Google Meet ваш голос чують чітко. Алгоритм придушення шумів працює грамотно, не перериваючи голос у момент, коли ви кажете щось важливе.
Є підтримка Bluetooth 5.4, тож можна сміливо підключати бездротові навушники. І затримка там мінімальна — перевірено на Hator Phoenix 2 Wireless. Це важливо, бо звуковий досвід — одна з основних складових геймерського занурення.
Фірмове програмне забезпечення MSI Vector 16 HX AI
У Vector 16 HX AI за замовчуванням передвстановлено MSI Center — головну панель керування, яка вже давно переросла роль простого монітора ресурсів.
Інтерфейс MSI Center сучасний і зрозумілий. Тут можна керувати профілями енергоспоживання, виставити вентилятори в режим «реву дракона» або «тиші бібліотеки», ввімкнути «AI Engine», обрати продуктивність процесора та відеокарти, подивитися навантаження на компоненти. Причому без потреби в сторонніх утилітах на кшталт HWiNFO.
Також варто згадати MSI True Color — утиліта для керування кольоровими профілями дисплея. Доступно кілька режимів: ігровий, дизайнерський, кіно, офіс тощо.
На додачу до цього є підтримка MSI AI Noise Cancellation — програмної фільтрації шуму мікрофона на базі ШІ. І хоча звучить це як черговий маркетинговий хід, результат непоганий.
Робоча продуктивність
|Бенчмарк
|Результат
|Speedometer 3.1 (БЖ)
|40.0
|Speedometer 3.1 (АКБ)
|30.4
|WebXPRT 4
|398
|Google Octane 2.0 Plus
|125415
|Google Octane 2.0 Plus Multi Core
|1142055
|Geekbench Single
|3030
|Geekbench Multi
|20307
|Geekbench Open CL
|200316
|Geekbench Vulkan
|178793
|CPU-Z Single (БЖ)
|810.9
|CPU-Z Single (АКБ)
|754.7
|CPU-Z Multi (БЖ)
|18152.1
|CPU-Z Multi (АКБ)
|6200.3
|3DMARK Steel Nomad
|4512
|3DMARK Port Royal
|12021
|3DMARK Speed Way
|5002
|3DMARK CPU Profile (Max threads)
|13485
|PCMARK 10 Extended
|11197
|Cinebench 2024 Single
|135
|Cinebench 2024 Multi
|2015
|Blender CPU 4.4.0 (БЖ)
|427.86
|Blender CPU 4.4.0 (АКБ)
|192.84
|Blender GPU 4.4.0 (БЖ)
|6228.95
|Blender GPU 4.4.0 (АКБ)
|289.47
|Corona Benchmark
|1889914
|RAM read MB/s
|85393
|RAM write MB/s
|77724
|SSD read MB/s
|5024.39
|SSD write MB/s
|3609.08
У світі «ШІ»-ноутбуків із гучними обіцянками MSI Vector 16 HX AI вирізняється тверезим підходом. Це передбачувана, але потужна машина з процесором Intel Core Ultra 9 275HX — 16-ядерним чипом із розділеними блоками CPU, GPU та NPU, який зберігає стабільність навіть під тривалим навантаженням. У Geekbench 6 чип видає 3030/20307 балів, у Cinebench 2024 — 135/2015, а в PCMark 10 Extended — 11197. При цьому в автономному режимі продуктивність падає — до рівня ультрабука.
RTX 5080 Laptop тут працює в повному TGP (до 175 Вт) і впевнено показує себе в Blender — понад 6200 балів у GPU-тесті. У Geekbench OpenCL — 200316, у Vulkan — 178793. 3DMark (Port Royal — 12021, Speed Way — 5002) підтверджує: це одна з найпотужніших мобільних відеокарт. DDR5-5600 забезпечує до 85 ГБ/с на читання, а SSD на PCIe Gen4 дає понад 5 ГБ/с. У браузерних тестах та IDE-сценаріях ноут теж не пасе задніх. Загалом, це повноцінна мобільна робоча станція без ілюзій, але з максимально чесним потенціалом.
Ігрова продуктивність MSI Vector 16 HX AI
Завдяки відеокарті серії RTX і продуктивному залізу всередині, ноутбук здатен тягнути сучасні ігри у високій роздільній здатності 2560×1600 на максимальних графічних налаштуваннях з увімкненим трасуванням променів. Ми взяли дев’ять ігрових проєктів, щоб подивитися, як цей ноутбук справляється на максимумі.
У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl при налаштуваннях Epic із DLAA та Frame Generation ноутбук тримає середні 62 FPS. І хоч це далеко не рекорд серед протестованих ігор, результат дуже гідний, зважаючи на важкість рушія. Грати при такій частоті кадрів комфортно, і ти не втрачаєш атмосферності Зони.
У The Witcher 3 Next-Gen з максимальними налаштуваннями (RT Ultra, DLSS Quality, FG ON) ноутбук видає 68 FPS. Можна насолоджуватися красою оновленого світу Відьмака з усіма ефектами трасування променів — світло, тіні, віддзеркалення — і при цьому гра залишатиметься плавною навіть під час боїв чи мандрівок островами Скелліґе.
Найвищий показник демонструє Atomfall — 108 кадрів на секунду на Epic із DLAA та ввімкненим рейтрейсингом. Ноутбук не лише справляється — він ще й залишає запас продуктивності. Можна впевнено розраховувати на гру без жодного фризу.
Avowed також не відстає: з налаштуваннями Epic, трасуванням променів і FG ON ноутбук видає 81 FPS. Цього вистачає з головою для плавного геймплею у динамічних сценах із магією, боями й вивченням світу. Графіка виглядає ефектно, деталізація висока, і ноутбук не «задихається» ніде.
У Cyberpunk 2077 з увімкненим режимом Ray Tracing Overdrive, DLAA та Frame Generation результат очікувано найнижчий — 52 FPS. Але варто враховувати, що це найважча комбінація налаштувань із максимальним променевим освітленням. І навіть тут ноутбук тримається гідно: завдяки FG геймплей залишається цілком придатним і візуально приголомшливим навіть у 2025 році.
The Last Of Us Part II Remastered порадував — 102 кадри на секунду на ультра з трасуванням, DLSS та Frame Generation. Це чудовий результат для гри, яка славиться своєю кінематографічною картинкою та глибокими емоційними сценами. Тут отримуємо і красу, і продуктивність без компромісів.
Doom: The Dark Ages працює на 64 FPS з увімкненим рейтрейсингом, DLSS та налаштуванням Ultra Nightmare. Frame Generation у цьому випадку вимкнений, що тільки підкреслює силу заліза ноутбука. Doom — це гра про швидкість, і ноутбук її забезпечує повністю. З увімкненою генерацією кадрів – отримаємо 250+ FPS.
У Clair Obscur: Expedition 33 ноутбук видає 65 FPS при Epic-графіці та DLSS. Це гра з нестандартною художньою стилістикою та спецефектами, і результат демонструє, що навіть у творчо навантажених сценах ноутбук не пасе задніх. Всі переходи між локаціями плавні, геймплей не провисає.
І нарешті — The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Старий-добрий Облівіон, але повністю оновлений графічно, працює з показником 67 FPS (Epic, RT ON, DLSS, FG ON). Це вже не ностальгія, а повноцінний сучасний RPG-досвід з деталізацією нового покоління. І ноутбук його спокійно тягне.
Автономність, температури та шум
Як і більшість потужних геймерських ноутбуків, MSI Vector 16 HX AI — це не про 10 годин без підзарядки. У нього встановлено акумулятор місткістю 90 Вт·год, що непогано за мірками ігрового сегмента. Автономність тут грає другорядну роль. У реальності, при перегляді відео на YouTube на яскравості 50%, ноутбук протримається близько 6 годин — що є цілком очікуваним показником.
У змішаному офісному сценарії (браузер, текст, пошта, Spotify у фоні) ноутбук витримує орієнтовно 5 годин 20 хвилин. Якщо увімкнути «ECO mode» в MSI Center і знизити яскравість, можна витиснути 6+. Але все одно — це пристрій, який більшість часу буде підключений до розетки.
У простої температура CPU тримається в межах 40–44°C, GPU — 35–45°C. У стрес-тестах (Cinebench + Furmark) процесор розігрівається до 74°C, а графіка — до 64°C, залежно від тривалості тесту. Важливо: ноутбук не тротлить! Частоти знижуються лише у випадку, якщо температура перевищує 96°C, що відбувається дуже рідко (конкретний випадок був зафіксований у стрес-тесті системи в AIDA64)
В іграх середня температура CPU коливається від 60 до 67°C, GPU — 59–64°C. Поверхня клавіатури у центрі помітно нагрівається, але в зоні WASD тепло комфортне — тут MSI явно попрацювали над терморозподілом. А от місце над клавішами F1–F12 — гаряче, туди краще не тягнути руки без причини.
Щодо шуму — в режимі «Balanced» ноутбук працює досить тихо у простих завданнях: 35–38 дБ. У «Extreme Performance» вентиляція розганяється до 50–55 дБ, що вже добре чути. Але звук рівномірний, без свисту чи дратівливого гулу. Характер шуму більше нагадує ноутбук робочої станції, а не «злет Боїнга» часів Crysis. У навушниках — не критично, а от у тиші — помітно.
Корпус ноутбука — з алюмінію (кришка) й пластику, добре вентилюється з боків і знизу. На жаль, підставка для охолодження справді стане в пригоді, якщо плануєте грати годинами.
Досвід користування MSI Vector 16 HX AI
MSI Vector 16 HX AI — ноутбук, орієнтований не лише на геймерів, а й на творців контенту, розробників і всіх, хто хоче мати настільну станцію в корпусі, який усе ще можна покласти в рюкзак. Але враховуючи масу 2.7 кг і габарити 380×297,4×28.55 мм, це швидше «десктоп із ручкою», ніж «портативник».
Тачпад — великий, чутливий і плавний. Він підтримує всі жести Windows 11, а його поверхня приємна на дотик. Але в реальному користуванні все одно тягнешся за мишкою. Просто тому, що хочеться відразу ж підключити монітор, периферію і перетворити його на робочу станцію. Для цього, до речі, є цілий набір портів, включаючи Thunderbolt 5, HDMI 2.1, 2.5G LAN і два USB-A. Хочеш — підключай VR, хочеш — три монітори.
Продуктивність у звичайних задачах — блискавична. Відкривання кількох десятків вкладок Chrome, робота з Photoshop, монтаж відео в DaVinci Resolve — усе відбувається без єдиної затримки.
Щодо потенційного апгрейду — тут все ок. В ноутбуці можна додати/замінити SSD (є два слоти M.2), оперативку (два слоти SO-DIMM підтримують до 96 ГБ), а ще — легко дістатися до системи охолодження для обслуговування.
MSI вдалося зробити ноутбук, який залишається приємним у використанні. Так, він не зможе працювати 8-10 годин без розетки. Але якщо ви купуєте таку машину, то й не очікуєте MacBook Air.
Ціна та конкуренти
MSI Vector 16 HX AI (A2XWIG‑222XUA) — у роздрібній мережі України його ціна коливається від 129 600 до 140 000 грн за версію з 32 ГБ RAM та 1 ТБ SSD.
Asus ROG Strix Scar 18 демонструє чудове співвідношення ціна/продуктивність серед 5090/5080-рішень, пропонуючи ігрову продуктивність і QHD+ Mini-LED дисплей у 18″ форм-факторі.
MSI Raider 18 HX AI відрізняється ще потужнішим CPU (Ultra 9 285HX), великим запасом RAM і SSD. Компроміс — більша вага і вища ціна.
Lenovo Legion Pro 7 — конкурент з OLED-екраном і розігнаною RTX 5080, що на практиці дасть кращу продуктивність у графічних задачах.
Acer Predator Helios 18 AI — потужний варіант для геймерів і творців контенту з акцентом на преміальні елементи дисплея та охолодження.
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