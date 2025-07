MSI Vector 16 HX AI — цікавий представник ігрових ноутбуків передтопового сегменту, який поєднує сучасні компоненти з якісним екраном і актуальними технологіями. Без зайвих обіцянок і пафосу він пропонує потужність і функціональність, що можуть стати у пригоді як геймерам, так і професіоналам. У нашому редакційному огляді розглянемо, чи виправдовує пристрій свою ціну та які компроміси доведеться прийняти при його виборі.

MSI Vector 16 HX AI 139999 грн. Плюси: Потужний процесор і відеокарта; якісний 16-дюймовий QHD+ дисплей із частотою 240 Гц, MUX-перемикачем і підтримкою Advanced Optimus; ефективне охолодження; широкий набір портів і сучасні бездротові інтерфейси; стабільна продуктивність без тротлінгу; міцний корпус зі стриманим дизайном; можливість апгрейду оперативної пам'яті й SSD. Мінуси: Ціна сподобається не всім; клавіатура без вбудованого сканера відбитків пальців; відсутність додаткових аксесуарів у комплекті; шум системи охолодження помітний у турборежимі, якщо не користуватися навушниками. 8.4 /10 Оцінка

Технічні характеристики MSI Vector 16 HX AI

Екран 16” QHD+ (2560×1600), 240Hz, IPS-Level Процесор Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядра + 16 E-ядра, до 5.4 ГГц. Оперативна пам’ять 32 ГБ DDR5-5600 (2×16 ГБ) Накопичувачі 1 ТБ PCIe Gen4 SSD Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 ГБ GDDR7, Boost Clock до 2287 МГц, TGP 175 Вт (із Dynamic Boost), 1334 AI TOPS Охолодження Cooler Boost 5 з 2 вентиляторами та 7 тепловими трубками Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудіосистема 2× 2 Вт динаміки Провідні інтерфейси 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники) Блок живлення 330 Вт; 20 В, 16.5 А Акумулятор 90 Вт*год Вага 2.7 кг Розміри 357 x 284 x 22.20-28.55 мм Інше Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Webcam Shutter; Kensington Lock.

Комплектація та паковання MSI Vector 16 HX AI

MSI використовує перевірений формат пакування: коробка в коробці. Зовнішня надійно захищає ноутбук під час транспортування і складування. Вже всередині знаходиться друга — з червоними акцентами, більш презентабельна з логотипом дракона і назвою серії Vector.

Сам ноутбук знаходиться в захисному мішку з фірмовим символом MSI (виглядає як тканинний або з мікрофібри), що запобігає подряпинам.

Блок живлення йде окремо, у власному відділі, що свідчить про увагу до деталей. Це добротний адаптер потужністю 330 Вт, якого вистачить і для вимогливих ігор, і для професійних задач.

У комплекті також класичний набір документів — гарантія та коротка інструкція щодо першого оновлення системи з QR-кодами, що ведуть до драйверів і BIOS.

Якщо шукати мінуси, то тут немає ніяких додаткових «плюшок»: ні сумки, ні миші, ні перехідників. Для когось це може бути мінусом, але, мабуть MSI робить ставку на якість самого пристрою, а не на бонуси.

Дизайн, ергономіка та матеріали

Ноутбук при першому знайомстві викликає відчуття універсальності: вага, габарити, корпус у темно-сірому кольорі Cosmos Gray — все говорить про серйозний інструмент, а не про «іграшку». Тут немає ілюмінації чи геймерських логотипів із підсвіткою — лише стриманий дизайн і чіткі лінії.

Алюмінієва кришка, шасі зі композитних матеріалів, і жодного люфту навіть під тиском. Все зібрано максимально щільно. Навіть при відкритті однією рукою (що можливо завдяки правильному розподілу ваги), ноутбук не «підстрибує», як це буває у легших моделей.

Товщина в районі 23.4 мм, вага — 2.7 кг. Тут компромісів немає: якщо хочеш справжній мобільний ігровий звір — тягни рюкзак ширший і плечі міцніші.

Під кришкою — класична клавіатура MSI з RGB-підсвічуванням по зонах. Достатньо яскрава й добре читається вдень. Кнопка живлення розташована у верхньому правому куті клавіатурного блока, без вбудованого сканера відбитків пальців. Клавіатура загалом чітка, тиха й приємна в наборі.

Тачпад — великий, із гарним ковзанням і точною передачею натискань. Кнопки не винесені окремо, але натискання глибоке й чітке.

Навколо клавіатури — сірий матовий пластик із м’яким на дотик покриттям, який помірно збирає відбитки пальців.

Що ж до портів — на лівому боці — два Thunderbolt 5 і слот під microSD, на правому — два USB-A і комбінований аудіороз’єм. Ззаду — HDMI 2.1, Ethernet та роз’єм живлення. Інженерне рішення з заднім розміщенням частини інтерфейсів дозволяє уникнути плутанини з кабелями на столі — плюс в ергономіку.

Шарніри – міцні, без люфту. Ноутбук відкривається до 118-120°, чого достатньо для більшості сценаріїв.

MSI Vector 16 HX AI оснащений системою охолодження з сімома тепловими трубками і двома вентиляторами. Площа вентиляційних прорізів знизу, оформлена геометричним малюнком, ефективно направляє потік повітря через критичні компоненти — CPU, GPU та VRM. Виходи гарячого повітря розташовані ззаду й по краях корпусу.

Дисплей MSI Vector 16 HX AI

Перше, що варто сказати: цей дисплей — один із найсильніших козирів моделі. І якщо ви досі думаєте, що 16 дюймів — це незрозумілий компроміс між класичними 15.6 і гігантськими 18, то Vector 16 HX AI швидко вас переконає у зворотному. Тут обрали панель із роздільною здатністю 2560×1600 (WQXGA) — і це було правильне рішення.

Це IPS-матриця з частотою оновлення 240 Гц, і вона прогнозовано плавна. У шутерах це створює певний «вау»-ефект — рухи без шлейфів, зображення чітке навіть на швидкості. У поєднанні з потужною RTX 5080 — приємний ігровий досвід.

Співвідношення сторін 16:10, що додає трохи вертикального простору — дрібниця, але для офісної роботи, перегляду сайтів і кодування це рятівне рішення. Не кажучи вже про редагування відео або фото: більше простору — менше скролу. Adobe Premiere й DaVinci Resolve просто оживають на цій панелі.

Яскравість — близько 500 ніт, а це означає, що навіть у яскраво освітленому приміщенні ви не будете мружитись, як кріт під софітами. Дисплей залишається читабельним за будь-якого освітлення, а матове покриття — без дзеркальних ефектів.

Колірне охоплення — майже 100% DCI-P3. Навіть базове калібрування вже дуже добре (трохи «холодне» як на мене), а для ентузіастів можна зробити апаратну калібровку. У будь-якому разі, зображення виглядає живо, без пересвічення, без кислотності. У фільмах та іграх це дуже відчутно.

Кути огляду — максимальні для IPS, майже без втрат контрасту. Якщо вдвох дивитеся фільм або показати щось колегам по роботі — картинка не вицвітає. Звісно, до OLED ще далеко в плані чорного, але для геймерського ноутбука — це дуже непогано.

Камера та звук MSI Vector 16 HX AI

Почнемо з камери — елемент, про який часто забувають, особливо в геймерських лептопах. MSI Vector 16 HX AI має 2.1-мегапіксельну камеру з підтримкою Full HD (1080p) відео.

Якість зображення — на достатньому рівні для робочих колів. Камера демонструє гарну деталізацію, відтворення кольору і навіть більш-менш впевнено поводиться при штучному освітленні. Шуми, звісно, присутні, але помірні. При денному світлі все виглядає приємно.

Є підтримка Windows Hello. Обличчя розпізнається швидко, без затримок. Навіть при слабкому світлі ноутбук точно ідентифікує користувача, і це реально зручно.

MSI додала механічну шторку для камери, і це дуже приємний плюс. Тим, хто переймається приватністю, така дрібниця може здатись важливішою за ще одну RGB-зону підсвічування.

Тепер до звуку. Аудіосистема складається з двох динаміків по 2 Вт, розташованих під корпусом. І, чесно кажучи, звук приємно здивував. Для ігрового ноутбука він гучний, об’ємний і має непогану деталізацію. Басу трохи бракує, але середні й високі — чіткі.

Технологія Hi-Res Audio сертифікована, а також підтримується Nahimic Audio 3D — власна софтверна надбудова MSI, яка додає глибини та просторовості. У фільмах це реально працює, створюючи ефект занурення, хоча для музики краще одягати якісні навушники — динаміки не витягують низькі частоти на 100%.

Мікрофон — подвійний із шумозаглушенням. У Discord або Google Meet ваш голос чують чітко. Алгоритм придушення шумів працює грамотно, не перериваючи голос у момент, коли ви кажете щось важливе.

Є підтримка Bluetooth 5.4, тож можна сміливо підключати бездротові навушники. І затримка там мінімальна — перевірено на Hator Phoenix 2 Wireless. Це важливо, бо звуковий досвід — одна з основних складових геймерського занурення.

Фірмове програмне забезпечення MSI Vector 16 HX AI

У Vector 16 HX AI за замовчуванням передвстановлено MSI Center — головну панель керування, яка вже давно переросла роль простого монітора ресурсів.

Інтерфейс MSI Center сучасний і зрозумілий. Тут можна керувати профілями енергоспоживання, виставити вентилятори в режим «реву дракона» або «тиші бібліотеки», ввімкнути «AI Engine», обрати продуктивність процесора та відеокарти, подивитися навантаження на компоненти. Причому без потреби в сторонніх утилітах на кшталт HWiNFO.

Також варто згадати MSI True Color — утиліта для керування кольоровими профілями дисплея. Доступно кілька режимів: ігровий, дизайнерський, кіно, офіс тощо.

На додачу до цього є підтримка MSI AI Noise Cancellation — програмної фільтрації шуму мікрофона на базі ШІ. І хоча звучить це як черговий маркетинговий хід, результат непоганий.

Робоча продуктивність

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БЖ) 40.0 Speedometer 3.1 (АКБ) 30.4 WebXPRT 4 398 Google Octane 2.0 Plus 125415 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 1142055 Geekbench Single 3030 Geekbench Multi 20307 Geekbench Open CL 200316 Geekbench Vulkan 178793 CPU-Z Single (БЖ) 810.9 CPU-Z Single (АКБ) 754.7 CPU-Z Multi (БЖ) 18152.1 CPU-Z Multi (АКБ) 6200.3 3DMARK Steel Nomad 4512 3DMARK Port Royal 12021 3DMARK Speed Way 5002 3DMARK CPU Profile (Max threads) 13485 PCMARK 10 Extended 11197 Cinebench 2024 Single 135 Cinebench 2024 Multi 2015 Blender CPU 4.4.0 (БЖ) 427.86 Blender CPU 4.4.0 (АКБ) 192.84 Blender GPU 4.4.0 (БЖ) 6228.95 Blender GPU 4.4.0 (АКБ) 289.47 Corona Benchmark 1889914 RAM read MB/s 85393 RAM write MB/s 77724 SSD read MB/s 5024.39 SSD write MB/s 3609.08

У світі «ШІ»-ноутбуків із гучними обіцянками MSI Vector 16 HX AI вирізняється тверезим підходом. Це передбачувана, але потужна машина з процесором Intel Core Ultra 9 275HX — 16-ядерним чипом із розділеними блоками CPU, GPU та NPU, який зберігає стабільність навіть під тривалим навантаженням. У Geekbench 6 чип видає 3030/20307 балів, у Cinebench 2024 — 135/2015, а в PCMark 10 Extended — 11197. При цьому в автономному режимі продуктивність падає — до рівня ультрабука.

RTX 5080 Laptop тут працює в повному TGP (до 175 Вт) і впевнено показує себе в Blender — понад 6200 балів у GPU-тесті. У Geekbench OpenCL — 200316, у Vulkan — 178793. 3DMark (Port Royal — 12021, Speed Way — 5002) підтверджує: це одна з найпотужніших мобільних відеокарт. DDR5-5600 забезпечує до 85 ГБ/с на читання, а SSD на PCIe Gen4 дає понад 5 ГБ/с. У браузерних тестах та IDE-сценаріях ноут теж не пасе задніх. Загалом, це повноцінна мобільна робоча станція без ілюзій, але з максимально чесним потенціалом.

Ігрова продуктивність MSI Vector 16 HX AI

Завдяки відеокарті серії RTX і продуктивному залізу всередині, ноутбук здатен тягнути сучасні ігри у високій роздільній здатності 2560×1600 на максимальних графічних налаштуваннях з увімкненим трасуванням променів. Ми взяли дев’ять ігрових проєктів, щоб подивитися, як цей ноутбук справляється на максимумі.

У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl при налаштуваннях Epic із DLAA та Frame Generation ноутбук тримає середні 62 FPS. І хоч це далеко не рекорд серед протестованих ігор, результат дуже гідний, зважаючи на важкість рушія. Грати при такій частоті кадрів комфортно, і ти не втрачаєш атмосферності Зони.

У The Witcher 3 Next-Gen з максимальними налаштуваннями (RT Ultra, DLSS Quality, FG ON) ноутбук видає 68 FPS. Можна насолоджуватися красою оновленого світу Відьмака з усіма ефектами трасування променів — світло, тіні, віддзеркалення — і при цьому гра залишатиметься плавною навіть під час боїв чи мандрівок островами Скелліґе.

Найвищий показник демонструє Atomfall — 108 кадрів на секунду на Epic із DLAA та ввімкненим рейтрейсингом. Ноутбук не лише справляється — він ще й залишає запас продуктивності. Можна впевнено розраховувати на гру без жодного фризу.

Avowed також не відстає: з налаштуваннями Epic, трасуванням променів і FG ON ноутбук видає 81 FPS. Цього вистачає з головою для плавного геймплею у динамічних сценах із магією, боями й вивченням світу. Графіка виглядає ефектно, деталізація висока, і ноутбук не «задихається» ніде.

У Cyberpunk 2077 з увімкненим режимом Ray Tracing Overdrive, DLAA та Frame Generation результат очікувано найнижчий — 52 FPS. Але варто враховувати, що це найважча комбінація налаштувань із максимальним променевим освітленням. І навіть тут ноутбук тримається гідно: завдяки FG геймплей залишається цілком придатним і візуально приголомшливим навіть у 2025 році.

The Last Of Us Part II Remastered порадував — 102 кадри на секунду на ультра з трасуванням, DLSS та Frame Generation. Це чудовий результат для гри, яка славиться своєю кінематографічною картинкою та глибокими емоційними сценами. Тут отримуємо і красу, і продуктивність без компромісів.

Doom: The Dark Ages працює на 64 FPS з увімкненим рейтрейсингом, DLSS та налаштуванням Ultra Nightmare. Frame Generation у цьому випадку вимкнений, що тільки підкреслює силу заліза ноутбука. Doom — це гра про швидкість, і ноутбук її забезпечує повністю. З увімкненою генерацією кадрів – отримаємо 250+ FPS.

У Clair Obscur: Expedition 33 ноутбук видає 65 FPS при Epic-графіці та DLSS. Це гра з нестандартною художньою стилістикою та спецефектами, і результат демонструє, що навіть у творчо навантажених сценах ноутбук не пасе задніх. Всі переходи між локаціями плавні, геймплей не провисає.

І нарешті — The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Старий-добрий Облівіон, але повністю оновлений графічно, працює з показником 67 FPS (Epic, RT ON, DLSS, FG ON). Це вже не ностальгія, а повноцінний сучасний RPG-досвід з деталізацією нового покоління. І ноутбук його спокійно тягне.

Автономність, температури та шум

Як і більшість потужних геймерських ноутбуків, MSI Vector 16 HX AI — це не про 10 годин без підзарядки. У нього встановлено акумулятор місткістю 90 Вт·год, що непогано за мірками ігрового сегмента. Автономність тут грає другорядну роль. У реальності, при перегляді відео на YouTube на яскравості 50%, ноутбук протримається близько 6 годин — що є цілком очікуваним показником.

У змішаному офісному сценарії (браузер, текст, пошта, Spotify у фоні) ноутбук витримує орієнтовно 5 годин 20 хвилин. Якщо увімкнути «ECO mode» в MSI Center і знизити яскравість, можна витиснути 6+. Але все одно — це пристрій, який більшість часу буде підключений до розетки.

У простої температура CPU тримається в межах 40–44°C, GPU — 35–45°C. У стрес-тестах (Cinebench + Furmark) процесор розігрівається до 74°C, а графіка — до 64°C, залежно від тривалості тесту. Важливо: ноутбук не тротлить! Частоти знижуються лише у випадку, якщо температура перевищує 96°C, що відбувається дуже рідко (конкретний випадок був зафіксований у стрес-тесті системи в AIDA64)

В іграх середня температура CPU коливається від 60 до 67°C, GPU — 59–64°C. Поверхня клавіатури у центрі помітно нагрівається, але в зоні WASD тепло комфортне — тут MSI явно попрацювали над терморозподілом. А от місце над клавішами F1–F12 — гаряче, туди краще не тягнути руки без причини.

Щодо шуму — в режимі «Balanced» ноутбук працює досить тихо у простих завданнях: 35–38 дБ. У «Extreme Performance» вентиляція розганяється до 50–55 дБ, що вже добре чути. Але звук рівномірний, без свисту чи дратівливого гулу. Характер шуму більше нагадує ноутбук робочої станції, а не «злет Боїнга» часів Crysis. У навушниках — не критично, а от у тиші — помітно.

Корпус ноутбука — з алюмінію (кришка) й пластику, добре вентилюється з боків і знизу. На жаль, підставка для охолодження справді стане в пригоді, якщо плануєте грати годинами.

Досвід користування MSI Vector 16 HX AI

MSI Vector 16 HX AI — ноутбук, орієнтований не лише на геймерів, а й на творців контенту, розробників і всіх, хто хоче мати настільну станцію в корпусі, який усе ще можна покласти в рюкзак. Але враховуючи масу 2.7 кг і габарити 380×297,4×28.55 мм, це швидше «десктоп із ручкою», ніж «портативник».

Тачпад — великий, чутливий і плавний. Він підтримує всі жести Windows 11, а його поверхня приємна на дотик. Але в реальному користуванні все одно тягнешся за мишкою. Просто тому, що хочеться відразу ж підключити монітор, периферію і перетворити його на робочу станцію. Для цього, до речі, є цілий набір портів, включаючи Thunderbolt 5, HDMI 2.1, 2.5G LAN і два USB-A. Хочеш — підключай VR, хочеш — три монітори.

Продуктивність у звичайних задачах — блискавична. Відкривання кількох десятків вкладок Chrome, робота з Photoshop, монтаж відео в DaVinci Resolve — усе відбувається без єдиної затримки.

Щодо потенційного апгрейду — тут все ок. В ноутбуці можна додати/замінити SSD (є два слоти M.2), оперативку (два слоти SO-DIMM підтримують до 96 ГБ), а ще — легко дістатися до системи охолодження для обслуговування.

MSI вдалося зробити ноутбук, який залишається приємним у використанні. Так, він не зможе працювати 8-10 годин без розетки. Але якщо ви купуєте таку машину, то й не очікуєте MacBook Air.

Ціна та конкуренти

MSI Vector 16 HX AI (A2XWIG‑222XUA) — у роздрібній мережі України його ціна коливається від 129 600 до 140 000 грн за версію з 32 ГБ RAM та 1 ТБ SSD.

Asus ROG Strix Scar 18 демонструє чудове співвідношення ціна/продуктивність серед 5090/5080-рішень, пропонуючи ігрову продуктивність і QHD+ Mini-LED дисплей у 18″ форм-факторі.

MSI Raider 18 HX AI відрізняється ще потужнішим CPU (Ultra 9 285HX), великим запасом RAM і SSD. Компроміс — більша вага і вища ціна.

Lenovo Legion Pro 7 — конкурент з OLED-екраном і розігнаною RTX 5080, що на практиці дасть кращу продуктивність у графічних задачах.

Acer Predator Helios 18 AI — потужний варіант для геймерів і творців контенту з акцентом на преміальні елементи дисплея та охолодження.

