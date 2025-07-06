Чи зможе Міні-ПК повністю замінити десктоп

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Вирішив поділитися своїми думками про те, чи може міні-ПК замінити класичний настільний комп’ютер. Зазвичай ми вважаємо десктопи якимись суперпотужними машинами, які в усьому перевершують міні-ПК. Але чи це справді так? Хоча для певних задач десктоп ніщо не замінить, для більшості людей міні-ПК може стати крутою альтернативою без особливих компромісів.

Міні-ПК ідеальні для щоденної роботи?

Якщо ви використовуєте свій комп’ютер для не надто вимогливих задач типу роботи в Google Workspace, Microsoft Office, легкого редагування фото чи відео, або, скажімо, програмування на аматорському рівні, то міні-ПК цілком може замінити ваш десктоп. І це не означає, що доведеться йти на якісь жертви.

За останні роки міні-ПК зробили величезний стрибок вперед. Це вже не ті слабенькі коробочки з поганими процесорами та малою кількістю пам’яті. Сучасні моделі, навіть бюджетні до 10 000 гривень, чудово справляються з повсякденними задачами. Завдяки тому, що Intel останнім часом зосередилися на створенні процесорів із комбінацією продуктивних і енергоефективних ядер (P-cores та E-cores), ми отримали купу енергоефективних чіпів, які мають непогану швидкодію.

Наприклад, процесори типу Core i3-1220P, N100 чи N150 легко зрівняються з бюджетними десктопами, при цьому економлять енергію і без проблем тягнуть усі згадані задачі. Додайте до цього хоча б 16 ГБ оперативки – і на виході отримуємо компактну машинку, яка вміщається на долоні, але працює так само швидко, як сучасний десктоп чи ноутбук.

І найкрутіше, що такі міні-ПК коштують від 150 до 250 доларів. Тобто ти отримуєш гідну заміну десктопу без переплати за бренд чи компактність. А якщо готовий витратити більше, то можна взяти моделі з найновішими мобільними процесорами від AMD чи Intel, які мають потужні вбудовані відеокарти.

З ними вже можна займатися серйознішими речами – редагуванням відео в роздільній здатності вище 1080p, обробкою фото в Lightroom, роботою в CAD-програмах (тільки не забудь про достатню кількість пам’яті), створенням музики чи професійним програмуванням.

Коротко кажучи, міні-ПК здатен на все, що й десктоп, якщо не йдеться про задачі, які вимагають потужних десктопних відеокарт (наприклад, 3D-рендеринг) чи процесорів рівня робочих станцій, як AMD Threadripper.

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Геймерам краще залишитися з десктопами?

А от якщо ви затятий геймер, то, скоріше за все, міні-ПК не ваш варіант. Хоча сучасні моделі з новими мобільними чіпами від AMD і мають потужні вбудовані відеокарти, які можуть тягнути навіть свіжі AAA-ігри на 1080p з пристойною продуктивністю (вище 30 FPS), вони все ж поступаються навіть бюджетним ігровим ПК.

Так, за потужністю процесора вони можуть зрівнятися з десктопними (наприклад, CPU в ASUS ROG Ally обігнав мій старий десктопний Ryzen 5600X), але от із графікою біда. Навіть бюджетна я застаріла відеокарта, як RTX 2060, легко обходить найпотужнішу вбудовану графіку в міні-ПК.

Хоча, на ринку є досить цікаві варіанти з потужною вбудованою графікою від AMD. Наприклад GEEKOM A8 Mini PC коштує занадто дорого, хоч і містить на борту вбудовану графіку Radeon 890M.

Звісно, можна підключити міні-ПК із підтримкою OCuLink до зовнішньої відеокарти, але тут є нюанс, дуже суттєвий нюанс. Така система обійдеться дорожче, ніж самозбірний ігровий ПК. До того ж возитися із зовнішніми GPU – це ціла купа проблем із налаштуванням, і якщо ви не дуже розбираєтеся в техніці, краще навіть взяти готовий ігровий ПК, ніж намагатися зібрати комбо з міні-ПК та eGPU.

Є, правда, певні моделі, як Beelink Gti12 Ultra чи Gti14 Ultra, які мають повнорозмірний слот PCIe 4.0 x8. Це дозволяє під’єднати зовнішню відеокарту без втрати продуктивності через обмеження пропускної здатності, як у Thunderbolt чи OCuLink. Але вони дорожчі, ніж саморобний ігровий ПК, тож я б не радив їх, якщо у вас немає специфічних потреб.

Також є ігрові міні-ПК, як лінійка ASUS ROG NUC чи MINISFORUM AtomMan, але вони шалено дорогі й зазвичай не варті того.

Професіоналам краще залишитися з десктопами (або взяти Mac Mini чи Mac Studio)

Якщо ви професіонал, я б радив не змінювати десктоп на міні-ПК. Ви не знайдете міні-ПК із процесорами рівня Threadripper, які б давали таку ж обчислювальну потужність. Так, для задач, які сильно навантажують CPU, міні-ПК можна використовувати, але час, який ви зекономите із десктопним HEDT-процесором є безцінний, адже час – це гроші.

Якщо вам подобається ідея компактного комп’ютера для серйозних задач, подумайте про складання SFF-ПК на базі топового десктопного процесора, як от AMD Ryzen 9950X чи Intel Core Ultra 9 285K. Або ж, якщо ви не проти macOS, зверніть увагу на M4 Pro Mac Mini чи Mac Studio. Mac Mini з M4 Pro – це просто знахідка для редагування відео в 4K чи програмування (для кодингу вистачить навіть базового M4). А Mac Studio підійде для роботи з великими локальними LLM чи іншими задачами, пов’язаними з ШІ.

Що в підсумку?

Міні-ПК точно може замінити десктоп, але все залежить від того, для чого ви його використовуєте. Якщо це щоденна офісна робота, створення музики, хобі чи напівпрофесійне редагування відео та фото, програмування чи інші задачі, які не потребують потужних відеокарт, то міні-ПК дасть вам фактично те саме. Але якщо ви геймер, працюєте із задачами, які вимагають десктопного рівня GPU, чи професіонал, якому важлива максимальна швидкість, краще залишайся з класичним ПК.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.