Intel випала з десятки напівпровідникових компаній, їй запізно наздоганяти гігантів ШІ, — CEO Ліп-Бу Тан

Новий CEO Ліп-Бу Тан / Intel

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

У внутрішній розмові Intel, про зміст якої дізналася преса, голова компанії Ліп-Бу Тан сказав багато радикального та відвертого.

Генеральний директор Intel каже, що компанії занадто пізно наздоганяти конкурентів у сфері штучного інтелекту, а також, що Intel випала з десятки найкращих напівпровідникових компаній.

«Двадцять, тридцять років тому ми справді були лідерами. Зараз, я думаю, світ змінився. Ми не входимо до 10 найкращих напівпровідникових компаній. … Ми повинні бути скромними», – сказав Тан під час розмови, трансльованої для співробітників Intel у всьому світі.

За словами Тана, клієнти низько оцінюють Intel, а компанія занадто відстає від лідера галузі NVIDIA у розробці технологій для штучного інтелекту. Перехід Intel до нового режиму буде «марафоном»: звільнення, що розпочалися цього тижня, він описує як спробу зробити Intel більш схожою на NVIDIA, Broadcom та AMD, котрих Тан вважає швидшими та гнучкішими.

«Щодо навчання, я думаю, для нас вже занадто пізно. … Я вважаю, що це галузь, яка зараз розвивається, стає дуже популярною, і ми хочемо переконатися, що ми її охопимо. Слідкуйте за оновленнями, ще кілька людей приєднуються», — сказав Ліп-Бу Тан про ШІ та зусилля компанії у цій сфері.

Позиції Intel в ієрархії індустрії напівпровідників дійсно значно погіршилися. Ринкова вартість компанії становить близько $100 млрд, що приблизно вдвічі менше, ніж 18 місяців тому. NVIDIA, навпаки, у середу ненадовго досягла ринкової вартості в $4 трлн. Тижнева сесія питань і відповідей Ліп-Бу Тана збіглася з початком звільнень тисяч співробітників Intel.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: OrigonLive