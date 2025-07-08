ТОП 7 кросоверів для поганих доріг до 30 тисяч доларів

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Дороги України ніколи не вирізнялися якістю, і тенденція до придбання кросоверів простежується вже не перший рік. Ми вирішили зробити невелику добірку найбільш прохідних SUV, які пропонує наш ринок.

Українські споживачі все більше схиляються до універсальності та не тільки міського режиму їзди. І добре, що є ще на ринку нових автомобілів кросовери, здатні не пасувати перед бездоріжжям. До того ж вони мають всеїдну підвіску, яка відмінно справляється з вибоїнами та складними дорогами з важкою українською долею.

Renault Duster

Французький позашляховик насправді близнюк Dacia і виробляється в Румунії. За довгі роки зарекомендував себе на українських теренах, як надійний всюдихід за доступною ціною. Третє покоління Renault Duster не розчарувало користувачів, але стало куди більш характерним, привабливим, комфортнішим та технологічнішим.

Він оснащується надійними французькими двигунами: 1,6-літровим бензином і 1,5-літровим дизелем у парі з «механікою» або «роботом». Повноцінний повний привід пропонується тільки в комплектації з механічною коробкою передач, а значить поціновувачі Duster доведеться схилятись до гібридної версії на бензині, але з повним приводом і «ручкою» за ціною від 1 026 000 грн.

Haval H6

Дочірній бренд від Great Wall не перестає дивувати нас новинками. Але середній представник модельної лінійки SUV вартий окремої уваги. Haval H6 має рамний кузов, пристойний кліренс і за оснащенням не поступається японським конкурентам.

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Повнопривідна модифікація доступна з 2,0-літровим бензиновим турбомотором з віддачею 204 к.с. і 320 Нм. повний привід тут за замовчуванням, а працює він через 7-степеневий робот DCT з подвійним мокрим зчепленням. Тут багатоважільна підвіска по колу та досить багата комплектація. Ціна ж на китайського пройдисвіта 4х4 починається з 1 275 000 грн.

Suzuki Vitara

У цього SUV немає рами або жорстких блокувань, але є знижена передача і короткі звіси. Vitara вже проявила свої здібності на бездоріжжі підкоривши чимало складних ділянок, як на тестах журналістів, так і за відгуками користувачів. Suzuki Vitara має кліренс у 170 мм, трохи спартанський дизайн салону, але оснащений системами безпеки та приємними опціями.

Найцікавішою з модифікацій буде 1.4 л BOOSTERJET за ціною від 1 111 900 грн з автоматичною коробкою. Він видає 140 к.с., яких цілком вистачає тягнути кросовер буйними пісками та багнюками. Причому фірмова система AllGrip Control доладно справляється зі складнощами доріг.

Mitsubishi ASX

Енергоємність підвіски Mitsubishi вже стала легендою, і ASX оснащений нею не меншою мірою, хоча й не має рами. Крім того, він вирізняється місткістю та надійними агрегатами, які хоч і не змінювалися роками, але все ще вірно та довго служать.

Останнє покоління зберегло позашляхові можливості з непоганими показниками, при цьому пропонує якісний і комфортний інтер’єр, наявність систем-помічників та повного приводу. Найкращим варіантом буде 2,0-літровий мотор на 150 к.с. з CVT за ціною від 1 139 000 грн.

Mitsubishi Eclipse Cross

Ще один представник японського бренду вписується в межі цінової категорії до 30 тисяч з прайсом до 1 385 000 грн ($28 197). Він привабливіший в дизайні, має комфортний і просторіший салон та трохи більше технологій. Mitsubishi Eclipse Cross не відстає від інших представників модельного ряду та пропонує всі переваги повнопривідного кросовера.

Ба більше, тутцікавіший двигун на 1.5 літра, але турбований і видає більше крутного моменту (250 Нм) при тій самій потужності, що і дволітровий. Працює в парі з варіатором CVT, заточеним під повний привід.

Suzuki Jimny

Цей представник японської компанії не просто кросовер із високим кліренсом, а повноцінний рамний позашляховик. Suzuki Jimny один з небагатьох, хто зберіг філософію чесного і зрозумілого автомобіля для будь-яких доріг. Компактні розміри, відсутня аеродинаміка, високі пороги, короткі звіси, окрема роздатка — ось справжні цінності цього SUV.

Четверте покоління знайшло приємні фішки у вигляді систем безпеки, комфортні опції в салоні. Ідеальна для нього пара 1,5-літрового мотора з віддачею 102 к.с. і 130 Нм крутного моменту з механічною або автоматичною трансмісією робить машинку всюдихідною. Але й ціна за таке задоволення стартує з 1 140 000 грн.

Subaru Crosstrek

Неможливо не згадати представників бренду, що досі тримається міцно за повнопривідні цінності. Вони виживають в цей вік уніфікації та оптимізації, залишаючись вірними своїм технологіям. І хоч прайс у найкомпактнішого представника Subaru Crosstrek немалий, все ж неможливо оминути згадку про нього в переліку здатних долати бездоріжжя.

В доступності є дволітровий оппозитник на 156 к.с. та 196 Нм крутного моменту в парі з фірмовим варіатором Lineartronic та декілька комплектацій. Сьогодні ціна ще тримається на рівні від 1 340 100 грн.

Розділ Авто виходить за підтримки ?

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