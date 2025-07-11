Новини Авто 11.07.2025 comment views icon

24 світові рекорди: електрогіперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонструє потенціал EV

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Вадим Карпусь

Автор новин

24 світові рекорди: електрогіперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонструє потенціал EV
Rimac Nevera R / YouTube Rimac Automobili

Розробник електричних гіперкарів Rimac Automobili продовжує демонструвати свої лідерство в цьому сегменті. Його нова модель Rimac Nevera R встановила відразу 24 світові рекорди на гоночному треку. При цьому 23 з них належали попередній стандартній версії Nevera.

У 2023 році Rimac уже вразила автоіндустрію зі своєю серійною версією гіперкара Nevera. Тоді на випробувальному полігоні в Папенбурзі (Німеччина) компанія встановила 23 світових рекорди за один день. Це вже саме по собі було рекордом. Найяскравішими серед них були розгін 0–400 км/год за 21,31 секунди та повний цикл 0–400–0 км/год (розгін, досягнення цільової швидкості, зупинка) за 29,93 секунди.

Та на цьому інженери Rimac вирішили не зупинятись. Нещодавно компанія представила на треку оновлену версію своєї Nevera R, яка побила всі рекорди 2023 року та отримала звання електромобіля з найшвидшим розгоном на планеті. Хоча у 2023 році Nevera встановила рекорд 0–400–0 км/год, у 2024 році його перевершив гіперкар Koenigsegg Jesko Absolut з часом 27,83 секунди. Тепер оновлена Nevera R знову відвоювала його, покращивши час до 25,79 секунди.

Rimac оголосила перелік встановлених рекордів та вказала, наскільки покращила час у порівнянні з показниками Nevera 2023 року:

  • 0-60 миль/год (0-96 км/код): 1,66 секунди (покращення на 0,08 секунди)
  • 0-100 км/год: 1,72 секунди (покращення на 0,09 секунди)
  • 0-100 миль/год (0-161 км/год): 2,96 секунди (покращення на 0,25 секунди)
  • 0-200 км/год: 3,95 секунди (покращення на 0,47 секунди)
  • 0-300 км/год: 7,89 секунди (покращення на 1,33 секунди)
  • 0-200 миль/год (0-322 км/год): 9,25 секунди (покращення на 1,61 секунди)
  • 0-400 км/год: 17,35 секунди (покращення на 3,96 секунди)
  • 100-200 км/год: 2,22 секунди (покращення 0,37 секунди)
  • 200-250 км/год: 1,65 секунди (покращення на 0,35 секунди)
  • 200-300 км/год: 3,89 секунди (покращення на 0,9 секунди)
  • 0-100-0 км/год: 3,32 секунди (покращення на 0,67 секунди)
  • 0-200-0 км/год: 8,58 секунди (покращення на 0,27 секунди)
  • 0-300-0 км/год: 14,49 секунди (покращення на 1,19 секунди)
  • 0-400-0 км/год: 25,79 секунди (покращення на 4,14 секунди)
  • 0-250-0 миль/год (0-402 км/год): 26,20 секунди (покращення на 5,21 секунди)
  • Чверть милі (402 метра): 7,90 секунди (покращення на 0,35 секунди)
  • Миля з місця (1609 метрів): 19,71 секунди (покращення на 0,88 секунди)

Крім того, гіперкар Rimac Nevera R досяг максимальної швидкості 431,45 км/год. Це новий світовий рекорд для електромобіля.

Rimac Automobili пропонує придбати цього рекордсмена Nevera R за нескромні €2,3 млн. Всього планується виготовити й продати лише 40 екземплярів цього гіперкара.

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Джерело: electrek

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