YouTube розгортає плеєр «як в Apple» та прибирає сторінку «Тренди»

Ось такий YouTube / Reddit

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Деякі глядачі повідомляють, що YouTube розгортає дизайн відеоплеєра, який нагадує дизайн Liquid Glass від Apple. А «Тренди» / «Популярне», здається, нікому не потрібні.

Багато користувачів Reddit повідомили про появу нового інтерфейсу відеоплеєра протягом двох діб, і більшість з них, здається, незадоволені зміною. Звичний інтерфейс плеєра YouTube майже не змінювався протягом десятиліття, а нова зміна здається радикальною.

Кількість повідомлень дозволяє припустити, що Google впроваджує загальну зміну, але поки робить це досить вибірково. Не відомо, за регіональним принципом чи якось ще. Дизайн вельми нагадує Liquid Glass, нещодавно представлений Apple. Кожна кнопка розміщена в окремій напівпрозорії круглій бульбашці на тлі прозорої нижньої панелі інтерфейсу.

Редизайн також переміщує повзунок гучності у протилежний бік екрана. Ще у квітні, вочевидь, випадкові «тестові» користувачі повідомляли, що повзунок змінив горизонтальне розташування на вертикальне.Новий інтерфейс поки недоступний джерелам, як і автору новини, тому щось додати або підтвердити зараз важко.

Інша новина більш офіційна: Google оголосив про закриття сторінки «Тренди» / «Популярне», посилаючись на зміни у створенні, пошуку та споживанні контенту на платформі. Йдеться про кілька тижнів для повного закриття.

Ця функція була запроваджена ще у 2015 році, коли YouTube вистачало єдиного списку вірусних відео для заохочення глядачів. Зараз користувачі можуть дізнатися про тренди YouTube з різних джерел, а смаки аудиторії стали більш сегментованими. Сервіс заявляє, що за останні п’ять років спостерігається значне падіння кількості відвідувань «Трендів». Дуже цікаво, чи хтось досі користувався сторінкою, адже крім роздратування, суб’єктивно вона не викликала якихось почуттів.

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Джерела: 95toGoogle, AndroidPolice, Neowin