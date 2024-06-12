Samsung взялася розробляти кросівки. Але поки що не варто розраховувати на лінійку під брендом Galaxy: компанія випустила унікальну обмежену серію кросівок, які контролюють смартфон Samsung рухами. Як тобі таке, Тім Кук?

Кросівки Shortcut розроблені Samsung у співпраці з Cheil Benelux, Elitac Wearables, Brut Amsterdam та дизайнером кросівок Роелем ван Хоффом. Компанія називає їх «кросівками майбутнього», оскільки їх можна вважати розумними кросівками.

Існує лише 9 пар таких кросівок.

Кросівки Shortcut допоможуть виконати певні дії на смартфоні Samsung рухами ніг. Наприклад, ви можете виконати бездоганну місячну прогулянку, і телефон подзвонить вашій мамі. Можна станцювати чечітку, щоб він відтворював музику (такі приклади наводить SamMobile).

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Це стало можливим завдяки датчикам руху в підошві, які відстежують їхнє положення відносно один одного. Можна запустити п’ять ярликів п’ятьма унікальними рухами. Тут є багато веселих можливостей для налаштування.

Samsung розробила The Shortcut Sneaker спеціально для своїх шанувальників у Samsung Members. Роель ван Хофф придумав унікальний дизайн, натхненними пристроями серії Galaxy, оформлення нагадує про метеори та зірки. Кожна деталь відсилає до продуктів Samsung Galaxy.

Є роздача цих кросівок виключно для фанатів Samsung Members у Нідерландах, які можуть взяти у ній участь через застосунок до 9 липня 2024 року. Samsung оголосить переможця на другому тижні липня.

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