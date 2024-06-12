Новини Пристрої 12.06.2024 о 17:43 comment views icon

Samsung створила розумні кросівки Shortcut, які керують смартфоном — усього 9 пар

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Андрій Русанов

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Samsung взялася розробляти кросівки. Але поки що не варто розраховувати на лінійку під брендом Galaxy: компанія випустила унікальну обмежену серію кросівок, які контролюють смартфон Samsung рухами. Як тобі таке, Тім Кук?

Кросівки Shortcut розроблені Samsung у співпраці з Cheil Benelux, Elitac Wearables, Brut Amsterdam та дизайнером кросівок Роелем ван Хоффом. Компанія називає їх «кросівками майбутнього», оскільки їх можна вважати розумними кросівками.

Samsung створила розумні кросівки Shortcut, яки керують смартфоном — усього 9 пар

Існує лише 9 пар таких кросівок.

Кросівки Shortcut допоможуть виконати певні дії на смартфоні Samsung рухами ніг. Наприклад, ви можете виконати бездоганну місячну прогулянку, і телефон подзвонить вашій мамі. Можна станцювати чечітку, щоб він відтворював музику (такі приклади наводить SamMobile).

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Це стало можливим завдяки датчикам руху в підошві, які відстежують їхнє положення відносно один одного. Можна запустити п’ять ярликів п’ятьма унікальними рухами. Тут є багато веселих можливостей для налаштування.

Samsung розробила The Shortcut Sneaker спеціально для своїх шанувальників у Samsung Members. Роель ван Хофф придумав унікальний дизайн, натхненними пристроями серії Galaxy, оформлення нагадує про метеори та зірки. Кожна деталь відсилає до продуктів Samsung Galaxy.

Є роздача цих кросівок виключно для фанатів Samsung Members у Нідерландах, які можуть взяти у ній участь через застосунок до 9 липня 2024 року. Samsung оголосить переможця на другому тижні липня.

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