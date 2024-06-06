Нові телевізори Samsung MicroLED коштують до $150 тис. за 114-дюймову модель

У 2018 році Samsung розпочала продаж масивних і надзвичайно дорогих телевізорів MicroLED із модульним дизайном The Wall, і тепер вона пропонує три таких варіанти: 89, 101 і 114 дюймів.
Найдоступніша пропозиція у лінійці MicroLED телевізорів — 89-дюймова модель з ціною $109 999. 101-дюймова модель обійдеться у $129 999. А за найбільшу 114-дюймову версію доведеться викласти вже $149 999. Цього достатньо, щоб купити автомобіль Mercedes-Benz G-Wagen.
Кожен мікросвітлодіод є самовипромінюючим і працює без підсвічування. Тому він подібний до OLED, але без притаманного цій технології ризику вигоряння. Водночас MicroLED забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність. Світлодіоди зібрані в безрамкові панелі, тому їх також можна встановити майже в будь-якому корпусі, як було з дисплеями The Wall.
@danecook
Installers told me last week that I’m the 3rd person in the United States to have @Samsung #TheWall installed. Boeing headquarters, Lowe’s headquarters & #DaneCook headquarters. Above It All doing very well and I spent my retirement money on self financing that sucker. #fyp
У 2021 році Samsung представила 110-дюймову модель, яка більше нагадувала звичайний телевізор без модульних опцій, яку вона продовжувала вдосконалювати — торішня лінійка включала навіть 76-дюймову версію.
Телевізори Samsung Class MicroLED представлені в онлайн-магазині Samsung, але наразі всіх немає в наявності.
Джерело: The Verge