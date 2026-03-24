Нові витоки про Samsung Galaxy Fold 8: 200-Мп камера, більша батарея та парове охолодження

Очікується, що Samsung представить Galaxy Fold 8 цього літа, найімовірніше в липні, приблизно через рік після попередньої моделі. Сьогодні новий витік від інсайдера на X нібито надає нам список найважливіших характеристик Fold 8.





За чутками, він матиме 8‑дюймовий складний екран, 6,5‑дюймовий зовнішній дисплей (обидва з частотою оновлення 120 Гц), двошарове UTG для складаного екрану, металеву підкладку дисплея з лазерним свердлінням та процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Телефон отримає основну камеру на 200 Мп з сенсором типу 1/1,3″, 50 Мп ультраширококутну камеру та 10 Мп телефото-камеру з 3-кратним оптичним зумом.

Пристрій також буде оснащено паровою камерою для охолодження та батареєю на 5 000 мА·год із підтримкою дротової зарядки 45 Вт. Fold 8 пропонуватиметься з 12/16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ внутрішньої пам’яті, і він буде тонший та легший за свого попередника.

Ми вже чули про більшу батарею, але попередній витік також стверджував, що телефото-камера отримає оновлення порівняно з Fold 7, чому цей витік суперечить. Очевидно, ми не можемо бути впевнені, який витік правдивий у цьому питанні, тож слід сприймати все це з певною часткою скепсису.





“Я знаю, що мені сподобається сам досвід користування телефоном — я хотів Fold ще з моделі 3, але єдине, що мені невідомо, це як він витримає мій спосіб використання телефону. Я можу ставити його у тримач для телефону в машині, де він може нагріватися від сонця, а іноді можливо використовувати розкладеним для більших карт Google під час водіння. Тож я розглядаю покупку старішого вживаного складаного телефону, щоб перевірити, чи буде він достатньо витривалим до того навантаження, через яке проходить мій телефон”, – пише реддітор, який вже очікує вихід саме цієї моделі.

Окрім базових характеристик, витоки свідчать про декілька додаткових аспектів майбутнього Samsung Galaxy Fold 8, що розкривають ширший контекст змін. Samsung, як очікується, може значно переглянути дизайн дисплея, щоб знизити видимість “складки” на внутрішньому екрані – про це писалище в січні.

Компанія випробовує нові технології OLED‑панелей та структури шару, які можуть зробити лінію згину майже непомітною при повсякденному використанні пристрою. Це може стати серйозною перевагою у порівнянні з попередніми поколіннями складаних смартфонів, де складка лишається помітною при кутовому освітленні чи певних кутових оглядах.

Ще один напрям, яке активно обговорюється у витоках, — ширша лінійка форматів продукту: окрім стандартного Galaxy Fold 8, Samsung нібито готує версію “Wide” із трохи зміненими пропорціями екранів (менший, але ширший внутрішній дисплей). Ця модифікація орієнтована на інший клас задач — перегляд медіаконтенту, роботу з двома додатками одночасно та зручність у ландшафтному режимі. Також вказується, що частина виробничих потужностей може бути виділена саме під цей варіант, що свідчить про стратегічну важливість нової лінійки.

Очікуваним оновленням програмної частини стане новий інтерфейс One UI 9 з розширеною інтеграцією ШІ‑функцій, оптимізованих під велике складне полотно екрану. За чутками, Samsung планує привнести вдосконалені інструменти для багатозадачності, більш інтелектуальну асистентну допомогу, а також нові можливості для роботи зі зображеннями та відео, включаючи розширені режими редагування і контекстного аналізу контенту.

Джерело: GSM-arena