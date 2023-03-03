Samsung тестує новий шарнір для Galaxy Fold 5 — краса в обмін на довговічність

Samsung оновить дизайн шарніра в наступній моделі складеного телефону Galaxy Fold 5 та збирається протестувати його найближчими днями. Згідно з даними The Elec, зараз проводяться масштабні випробування Fold 5, проте на них заявлені трохи менші необхідні характеристики, ніж пропонують конкуренти.

Згідно з інформацією, Samsung перебуває на фінальній стадії випробувань нової конструкції шарніра Galaxy Fold 5. Це тестування триватиме протягом наступного місяця та завершить розробку цього вузла.

Новий дизайн з’єднання Samsung для Galaxy Z Fold 5 відомий як краплеподібна петля. Коли телефон закритий, екран загинається всередину. Це дає безліч переваг, у тому числі менш помітні складки на дисплеї, а також відсутність великого зазору в складеному стані. Конструкція також дозволить зробити телефон тоншим: очікується товщина Fold 5 не більше 14 мм – порівняно з максимальною товщиною 15,8 мм у Fold 4.

Повідомляється, що під час тестування нового шарніра та дисплея Samsung перевірить складання на 200 000 та 300 000 згинів. 200 000 – це базове зношування, а 300 000 – додатковий ліміт. У компанії, можливо, прагнуть зберегти близько 85% первісної міцності після 200 000 складання.

200 000 згинань примітні тим, що ця кількість набагато нижча, ніж пропонують деякі конкуренти Samsung. Oppo, наприклад, обіцяє 400 000 додавань у Find N2 та Find N2 Flip, що вдвічі більше, ніж у Samsung. Звичайно, тільки час покаже, наскільки хорошими є ці пристрої насправді, але номінально Samsung все ж таки відстає. Очікується, що Galaxy Fold 5 та Flip 5 надійдуть у продаж влітку.

Джерело: 9to5Google