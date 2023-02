Дива не сталося: багато власників Samsung Galaxy Fold3 зіткнулися з тріщинами екрану через півтора року після купівлі складаного смартфона за $2000

Складані телефони Samsung Galaxy Fold пройшли довгий шлях з моменту появи першої версії пристрою до Fold4. Однак значна кількість власників смартфонів попереднього покоління, Fold3, повідомляють про тріщини екрана вздовж лінії згину. Крім того, на складаному екрані з’являються биті пікселі. Все це, схоже, відбувається у результаті зносу менш ніж за два роки після релізу.

Спільноти Samsung у Twitter та Reddit заповнені свідченнями проблем з екраном Galaxy Fold3: від тріщин до товстих чорних ліній, що з’являються у складках і поступово розростаються. Практично усі користувачі кажуть, що ці проблеми не були викликані випадковими падіннями, ушкодженнями від ударів чи грубим поводженням.

Samsung заявила, що Galaxy Fold3, випущений у серпні 2021 року, можна буде скласти 200 000 разів, що відповідає 100 складанням на день протягом п’яти років. Але багато власників стверджують, що це далеко не так. Один із постраждалих стверджує на Reddit, що відкривав телефон лише 2-3 рази на тиждень. У результаті його телефон потріскався за лінією згину через 15 місяців дбайливого користування. Інші стверджують, що Samsung у подібних випадках просить $800 за негарантійний ремонт пристрою.

Навіть смартфони, що виходять з ладу протягом гарантійного терміну, можуть зрештою дорого обійтися користувачам – якщо Samsung вирішить, що несправність не була результатом дефектів програмного забезпечення чи апаратного браку. В одного з постраждалих на екрані Fold3 утворилася тріщина усього за три місяці, але компанія попросила $700 за ремонт – стверджувалося, що виявлено сліди падіння, якого насправді не відбувалося.

Avoid🚫🚫 @SamsungUK@Samsung Z FOLD 3

only 5 months old and the screen is starting to slowly crack, down the crease after opening and closing, not good for a phone meant to fold!!

Both @EE & @Samsung are not helping a simple warranty issue here,

Crap service & trying to charge

