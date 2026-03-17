Новини Софт 17.03.2026

Samsung вже тестує нову One UI 9 на базі Android 17 на Galaxy S26

Андрій Шадрін

Samsung вже тестує нову One UI 9 на базі Android 17 на Galaxy S26
Samsung почала розробку One UI 9 — наступного великого оновлення інтерфейсу на базі Android 17, і перші внутрішні збірки вже з’явилися на серверах компанії. Перша прошивка (BZC5) для серії Galaxy S26 підтверджує, що Samsung почала внутрішнє тестування нового ПЗ.


Здвалося б, Samsung тільки почала глобальні продажі своїх останніх флагманських телефонів минулого тижня, але компанія вже рухається до наступного великого оновлення програмного забезпечення. Ранні ознаки свідчать, що робота над One UI 9 на базі Android 17 тихо почалася. За даними інсайдера Tarun Vats, перша внутрішня прошивка One UI 9 для серії Galaxy S2 вже тестується на серверах Samsung. Ця збірка, маркована як BZC5, підтверджує, що Samsung почала внутрішнє тестування програмного забезпечення на базі Android 17.

“Сьогодні на сервері помічено перший внутрішній тестовий збірку One UI 9 для серії Galaxy S26. Samsung офіційно розпочала розробку One UI 9, дотримуючись того ж графіка, що і минулого року”, — написав інсайдер у Х вчора.

На даний момент значних змін немає. Ранні збірки зазвичай мають деякі недоробки, і ця не є винятком. Поки що візуальні оновлення невеликі. Sammobile виділив трохи більші повзунки яскравості та гучності в Швидкій Панелі на своєму Galaxy S26 Ultra, а також зміни в налаштуваннях, де “Батьківський контроль” тепер має окремий розділ замість того, щоб бути під Digital Wellbeing. Якщо це здається занадто рано, то це через те, що Samsung змінила спосіб випуску нових версій One UI. Раніше серія Galaxy S зазвичай запускалася з останньою версією Android. Зараз Samsung схоже синхронізує свій графік більше з релізами Android від Google.

Samsung вже тестує нову One UI 9 на базі Android 17 на Galaxy S26
Дані: Х

 

Android 17 все ще розробляється і знаходиться на ранніх стадіях тестування. Якщо Google дотримуватиметься звичного графіка, нова версія Android може бути офіційно анонсована на конференції Google у травні, а стабільні релізи стартують приблизно в червні. Також, незважаючи на те, що розробка почалася, One UI 9 не буде випущена негайно. Якщо Samsung дотримається графіка минулого року, публічне бета‑тестування може вийти теж приблизно наприкінці травня або на початку червня, що дозволить тестерам спробувати нове ПЗ заздалегідь. Стабільної версії, ймовірно, не буде до вересня, і, можливо, вона вперше з’явиться на нових пристроях. Очікується, що Samsung випустить Galaxy Z Fold 8 та Galaxy Z Flip 8 з попередньо встановленою One UI 9, перш ніж оновлювати існуючі пристрої, такі як серія Galaxy S26.


Samsung вже тестує нову One UI 9 на базі Android 17 на Galaxy S26
Дані: SamFlux.com

Окрім ранніх внутрішніх тестів, витоки свідчать про низку нових функцій та змін, які Samsung може реалізувати у One UI 9 на базі Android 17. Серед них — крос‑пристроєві можливості, такі як Universal Clipboard, який дозволить копіювати текст або файли між телефонами, планшетами та ноутбуками Galaxy без сторонніх додатків, а також синхронізація режиму “Не турбувати” між усіма пристроями, підключеними до одного акаунту Samsung. Візуальна складова інтерфейсу також зазнає змін: очікується більша прозорість та розмиття елементів у шторці сповіщень, панелі швидких налаштувань і меню керування гучністю, що створить ефект “шаруватості” та глибини.

Одночасно Android 17 пропонує оптимізації “підкапотного” рівня, які повинні підвищити плавність анімацій та швидкодію системи в цілому. Серед нових функцій увагу привертають вбудоване блокування додатків (App Lock), мінімалістичний режим для Always‑On Display та Motion Assist — система, яка під час руху користувача може адаптувати інтерфейс, зменшуючи ефекти дратівливих рухів. Також очікується покращення віджетів і розширення функцій цифрового добробуту з окремими розділами для батьківського контролю.

Джерело: Android Authority

