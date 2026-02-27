banner
Galaxy S26 Ultra: чотири оновлення камери, які Samsung не показала на презентації

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung днями представила новий флагманський смартфон Galaxy S26 Ultra з покращеними камерами. Під час презентації стало відомо про розширення діафрагми 200 Мп основної та 50 Мп телефото камер. Більший отвір пропускає більше світла на сенсор, тож фото й відео виходять світлішими, чистішими та різкішими. Але це лише верхівка айсберга: компанія також додала чотири менш помітні оновлення камери, які прямо впливають на якість зйомки.


Galaxy S26 Ultra працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Хоча смартфон використовує ті самі сенсори, що й Galaxy S25 Ultra, новий чип дозволив суттєво посилити обчислювальну обробку зображень.

Повноцінніші 200 Мп

Samsung роками дозволяла знімати у повній роздільній здатності 200 Мп, однак такі кадри поступалися 12 Мп фото через обмеження багатокадрового HDR і шумозаглушення. У Galaxy S26 Ultra компанія впровадила багатокадровий HDR для 200 Мп. За словами Samsung, нові 200-мегапіксельні знімки “чіткіші, детальніші та мають ширший динамічний діапазон” порівняно з 200 Мп фото на Galaxy S25 Ultra та попередніх моделях серії.

Virtual Aperture у портретах

Фізичної змінної діафрагми в смартфоны немає, але з’явилася функція Virtual Aperture. Вона дозволяє цифровим способом змінювати значення діафрагми й імітувати глибину різкості та інші оптичні ефекти. Раніше ця можливість була доступна лише в Expert RAW, а тепер інтегрована безпосередньо в стандартний застосунок “Камера” в режимі “Портрет”. Користувач може регулювати ступінь боке під час зйомки людей або тварин.


Новий режим 24 Мп

Традиційно Ultra-моделі пропонували режим знімання 12, 50 і 200 Мп. 50 і 200 Мп дають більше деталей, але саме знімки у 12 Мп забезпечували найкращі кольори та динамічний діапазон. У Galaxy S26 Ultra з’явився режим 24 Мп. Він поєднує 12 Мп кадр з багато кадровою обробкою та 50 Мп фото високої роздільної здатності через систему AI Fusion. У результаті користувач отримує більше деталей, ніж у фото 12 Мп, з близькою точністю кольору та динамікою.

Варто зауважити, що режим 24 Мп потрібно активувати через застосунок Camera Assistant, який не встановлено за замовчуванням. Його необхідно завантажити з Galaxy Store. Раніше знімання в 24 Мп існувало в Expert RAW для досвідчених користувачів, які віддавали перевагу зйомці з ручними налаштуваннями. Тепер цей формат оптимізували для повсякденної  зйомки “навів і зняв”.

Auto для Motion Photo

Motion Photo записує короткий відеофрагмент за кілька секунд до й після натискання кнопки спуску. У Galaxy S26 Ultra додали режим Auto. В такому випадку смартфон зберігає Motion Photo лише тоді, коли в кадрі достатньо руху. Якщо сцена статична, наприклад пейзаж без рухомих об’єктів, система не створює зайвий файл.

Джерело: sammobile

