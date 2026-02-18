В Android 17 додали інструмент DeliQueue: він зробить інтерфейс "плавнішим"

Google розповіла, як у Android 17 планує зробити роботу інтерфейсу і застосунків плавнішою. Ключова зміна полягає в новому механізмі DeliQueue, який зменшує час очікування між програмними потоками. Іншими словами, система рідше “спотикається”, коли кілька процесів одночасно звертаються до пам’яті.
Суть проблеми та вирішення через DeliQueue
В основі Android лежить компонент MessageQueue — це частина системи, через яку застосунки виводять свій інтерфейс. Раніше програмні потоки могли тимчасово блокувати чергу, коли працювали з нею. Якщо один потік затримувався, інші чекали довше, ніж потрібно. У підсумку частина завдань не вкладалася в час, і користувач бачив пропущені кадри — легкі ривки під час прокрутки або анімації.
Google давно знала про це обмеження. Вирішенням став перехід до структури без глобального блокування. У Android 17 з’явився DeliQueue — система, яка вводить точкові обмеження доступу до конкретних ділянок пам’яті замість блокування всієї черги.
Google пояснює принцип простою аналогією:
“Це як витягнути квитанцію на касі делікатесів – ваш номер визначається тим, коли ви прийшли, але порядок, у якому ви отримуєте їжу, не обов’язково має збігатися”.
Тобто порядок звернення визначається моментом появи, але виконання не обов’язково йде строго по черзі. Потоки більше не простоюють у “черзі очікування”, а працюють паралельно там, де це можливо. Це зменшує вузькі місця й допомагає уникнути підвисань.
За внутрішніми тестами Google, кількість пропущених кадрів у застосунках зменшилася на 4%. У системному інтерфейсі та лаунчері показник ще кращий — мінус 7,7%. Це не революція, але помітний крок уперед у щоденному користуванні. Окрім цього, застосунки запускатимуться трохи швидше.
Розробникам потрібно перевірити сумісність своїх програм із новою схемою, однак Google вже провела масштабне тестування та виправила дві виявлені помилки.
Наразі ОС Android 17 вже перейшла в стадію бета-тестування. Власники смартфонів Google Pixel можуть встановити тестову версію вже зараз. Окрім швидшої роботи нова версія також запропонує оновлений дизайн з ефектом “рідкого скла”.
Багато скриншотів Android 17: головний екран та меню налаштувань
Джерело: androidauthority
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: