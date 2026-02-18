В Android 17 додали інструмент DeliQueue: він зробить інтерфейс "плавнішим"

Android 17 / Depositphotos

Google розповіла, як у Android 17 планує зробити роботу інтерфейсу і застосунків плавнішою. Ключова зміна полягає в новому механізмі DeliQueue, який зменшує час очікування між програмними потоками. Іншими словами, система рідше “спотикається”, коли кілька процесів одночасно звертаються до пам’яті.





Суть проблеми та вирішення через DeliQueue

В основі Android лежить компонент MessageQueue — це частина системи, через яку застосунки виводять свій інтерфейс. Раніше програмні потоки могли тимчасово блокувати чергу, коли працювали з нею. Якщо один потік затримувався, інші чекали довше, ніж потрібно. У підсумку частина завдань не вкладалася в час, і користувач бачив пропущені кадри — легкі ривки під час прокрутки або анімації.

Google давно знала про це обмеження. Вирішенням став перехід до структури без глобального блокування. У Android 17 з’явився DeliQueue — система, яка вводить точкові обмеження доступу до конкретних ділянок пам’яті замість блокування всієї черги.

Google пояснює принцип простою аналогією:





“Це як витягнути квитанцію на касі делікатесів – ваш номер визначається тим, коли ви прийшли, але порядок, у якому ви отримуєте їжу, не обов’язково має збігатися”.

Тобто порядок звернення визначається моментом появи, але виконання не обов’язково йде строго по черзі. Потоки більше не простоюють у “черзі очікування”, а працюють паралельно там, де це можливо. Це зменшує вузькі місця й допомагає уникнути підвисань.

За внутрішніми тестами Google, кількість пропущених кадрів у застосунках зменшилася на 4%. У системному інтерфейсі та лаунчері показник ще кращий — мінус 7,7%. Це не революція, але помітний крок уперед у щоденному користуванні. Окрім цього, застосунки запускатимуться трохи швидше.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Розробникам потрібно перевірити сумісність своїх програм із новою схемою, однак Google вже провела масштабне тестування та виправила дві виявлені помилки.

Наразі ОС Android 17 вже перейшла в стадію бета-тестування. Власники смартфонів Google Pixel можуть встановити тестову версію вже зараз. Окрім швидшої роботи нова версія також запропонує оновлений дизайн з ефектом “рідкого скла”.

Джерело: androidauthority