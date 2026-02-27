Samsung Galaxy S26 vs S25: більший функціонал за вищу ціну

Презентовані Samsung смартфони Galaxy S26 на Unpacked 25 лютого надійдуть у продаж за стартовими цінами, вищими ніж в минулого покоління S25 торік.





Базова модель стартує з ціною у $900, старші S26 Plus та Ultra — $1100 та $1300 відповідно. Ultra з них, звісно, найбільш функціональна, з більшим екраном, місткішим акумулятором, покращеними камерами, підтримкою S Pen, розширеними можливостями вбудованої пам’яті та ОЗП. Різниця між старшою та молодшою моделлю складає $400. Торік різниця складала $500.

І хоча смартфони отримали чимало нових функцій, особливо Galaxy AI. Загалом більшість з них можна вважати незначними. Між тим молодша модель у лінійці S26 коштує на $100 дорожче за S25 торік, пропонуючи 256 ГБ вбудованої пам’яті замість 128 ГБ. Вона також отримала місткіший акумулятор та трохи більший 6,3″ дисплей, однак більше не підтримує mmWave 5G. Водночас дорожча на $100 модель S26 Plus пропонує ще менше нового порівняно з S25 Plus.

Порівняльні характеристики нової лінійки та попередньої продемонстровані у таблиці нижче:





Специфікація Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Plus Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25 Plus Samsung Galaxy S25 Ultra ОС Android 16 Android 16 Android 16 Android 16 Android 16 Android 16 Дисплей 6,3″ OLED-дисплей 6,7″ OLED-дисплей 6,9″ OLED-дисплей 6,2″ OLED-дисплей 6,7″ OLED-дисплей 6,9″ OLED-дисплей Роздільна здатність 2340 x 1080 3120 x 1440 3120 x 1440 2340 x 1080 3120 x 1440 3120 x 1440 Максимальна частота оновлення 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц Розмір (мм) 149,6 x 71,7 x 7,2 158,4 x 75,8 x 7,3 163,6 x 78,1 x 7,9 146,9 x 70,5 x 7,2 158,4 x 75,8 x 7,3 162,8 x 77,6 x 8,2 Вага 167 г 190 г 214 г 162 г 190 г 218 г Акумулятор 4300 мА· год 4900 мА· год 5000 мА· год 4000 мА· год 4900 мА· год 5000 мА· год Процесор Exynos 2600 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Обсяг пам’яті 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ ОЗП 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ/16 ГБ 12 ГБ 12 ГБ 12 ГБ Порти USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C Задній блок камер 50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с 50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 30 кадрів/с, 4К 60 кадрів/с 200 Мп ширококутна f/1.4; 50 Мп надширококутна f/1.9; 50 Мп телеоб’єктив f/2,9; 10 Мп телефотомодуль f/2.4 — 8К 30 кадрів/с, 4К 120 кадрів/с, підтримка APV 50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 24/30 кадрів/с (лише основний об’єктив), 4К 30/60 кадрів/с (всі об’єктиви) 50 Мп ширококутна f/1.8; 12 Мп надширококутна f/2.2; 10 Мп телеоб’єктив f/2.4 — 8К 24/30 кадрів/с (лише основний об’єктив), 4К 30/60 кадрів/с (всі об’єктиви) 200 Мп ширококутна f/1.7; 50 Мп надширококутна f/1.9; 50 Мп телеоб’єктив f/3,4; 10 Мп телефотомодуль f/2.4 — 8К 24/30 кадрів/с (лише основний об’єктив), 4К 30/60/120 кадрів/с (всі об’єктиви) Фронталка 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с 12 Мп f/2.2 — 4К 60 кадрів/с 12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадрів/с 12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадрів/с 12 Мп f/2.2 — 4К 30/60 кадрів/с Біометрія Ультразвукове розпізнавання відбитків пальців і облич Ультразвукове розпізнавання відбитків пальців і облич Ультразвукове розпізнавання відбитків пальців і облич Ультразвукове розпізнавання відбитків пальців і облич Ультразвукове розпізнавання відбитків пальців і облич Ультразвукове розпізнавання відбитків пальців і облич Захист IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Підключення 5G (без підтримки mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 5G (включно з mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 5G (включно з mmWave) / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 5G / Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4/Надширокосмуговий 5G / Wi-Fi 7/ Bluetooth 5.4/ Надширокосмуговий Бездротова зарядка 15 Вт 20 Вт 25 Вт 15 Вт Qi2 15 Вт Qi2 15 Вт Qi2 Підтримка стилуса Ні Ні Так Ні Ні Так Початкова ціна $899,99 $1099,99 $1 299,99 $799,99 $999,99 $1 299,99

У підсумку, базова модель Galaxy S26 містить більше покращень, що виправдовують підвищення ціни порівняно з Galaxy S26 Plus та Ultra. Однак S26 Plus не набагато дорожча й окрім функції Privacy Display та підтримки S Pen, а також трохи меншого екрану та акумулятора, отримала всі ті самі переваги, що й Ultra, з різницею у ціні близько $200.

Раніше ми писали, чим відрізняються між собою Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26. Водночас індійський YouTube-блогер Сахіл Кароул зміг заздалегідь отримати новий смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra й порівняв його фотоможливості з Apple iPhone 17 Pro Max та Vivo X300 Pro.

