СБУ уразила техніку на аеродромі у Курську за допомогою картонних дронів – вони невидимі для ворожих радарів

На початку цього року Австралія надала Україні картонні дрони. Хоча хтось міг скептично ставитися до ідеї використання БПЛА, виготовлених з такого нетипового матеріалу, проте у цієї технології виявились суттєві переваги. Як стало відома, нещодавня атака на військовий аеродром у Курську, що мала місце 27 серпня, здійснювалась за допомогою картонних дронів. Проте, це були не австралійські БПЛА. Нові картонні безпілотники розробили українські фахівці у співпраці з СБУ.

Слід зазначити, що картонні дрони завдяки використанню радіопрозорих матеріалів залишаються невидимими для ворожих радарів. Тому квіти бавовни стають справжньою несподіванкою для російських військових. В результаті атаки 16 таких БПЛА по ворожому аеродрому було знищено або пошкоджено 4 літаки Су-30, один МіГ-29, радар комплексу С-300 та два ЗРК «Панцир» армії російських загарбників.

Під час атаки такі дрони не влучають безпосередньо в ціль. Вони вибухають в повітрі над ціллю та випускають уражаючі елементи, які накривають досить велику площу. Це дозволяє завдати багато невеличких пошкоджень військовій техніці. Уражаючі елементи виготовлені з карбіду вольфраму, один дрон несе понад 1000 таких елементів. Вони здатні виводити з ладу легкоброньовану техніку, радари та літаки, порушуючи міцність їхньої конструкції та пошкоджуючи електрообладнання. В результаті, уражена техніка стає непридатною до подальшого використання чи вимагає коштовного відновлення.