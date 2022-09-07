СБУ з початку року знешкодила 35 ботоферм та ініціює посилення відповідальності за їх створення

З початку 2022 року кіберфахівці Служби безпеки України знешкодили 35 ботоферм, які відіграють значну роль у кібервійні; тільки за останні кілька днів кілька таких ліквідували на Київщині, Одещині та у Києві, які серед іншого дискредитували українських захисників, поширювали панічні настрої та розганяли російські наративи. Про це повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі національного телемарафону та ініціював посилення відповідальності за їх створення.

На сьогодні створення ботоферми класифікується як несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних мереж (ст. 361 Кримінального кодексу України) та карається штрафом або ж позбавленням волі від 2 до 6 років максимум.

В СБУ наголошують, що чимало ботоферм працюють на російські спецслужби, а відтак кваліфікувати такі дії вже варто як пособництво державі-агресору чи й державну зраду, що тягне за собою значно вищий рівень відповідальності. Відомство пропонує виділити створення та функціонування бото- і тролеферм в окремий склад злочину

«Наші спеціалісти напрацьовують відповідні ініціативи та зміни до законодавства. Ми вважаємо, що необхідно виділити питання кваліфікації дій — зокрема, створення та функціонування бото- і тролеферм — в окремий склад злочину з огляду на його суспільну небезпеку, особливо у військовий час» Ілля Вітюк,

Очевидно, що наразі ініціатива перебуває у зародку — ніякої конкретики щодо відповідальності, виду та міри покарання поки немає.

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На початку серпня СБУ повідомляла про ліквідацію мільйонної ботоферми, яку створив політтехнолог-громадянин рф, що переїхав в Україну. За даними слідства, вона використовувалася не лише окремими політичними силами в нашій державі, а й російськими спецслужбами.