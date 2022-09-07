Новини

СБУ з початку року знешкодила 35 ботоферм та ініціює посилення відповідальності за їх створення

СБУ з початку року знешкодила 35 ботоферм та ініціює посилення відповідальності за їх створення

З початку 2022 року кіберфахівці Служби безпеки України знешкодили 35 ботоферм, які відіграють значну роль у кібервійні; тільки за останні кілька днів кілька таких ліквідували на Київщині, Одещині та у Києві, які серед іншого дискредитували українських захисників, поширювали панічні настрої та розганяли російські наративи. Про це повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі національного телемарафону та ініціював посилення відповідальності за їх створення.

Допомагаємо

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

На сьогодні створення ботоферми класифікується як несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних мереж (ст. 361 Кримінального кодексу України) та карається штрафом або ж позбавленням волі від 2 до 6 років максимум.

В СБУ наголошують, що чимало ботоферм працюють на російські спецслужби, а відтак кваліфікувати такі дії вже варто як пособництво державі-агресору чи й державну зраду, що тягне за собою значно вищий рівень відповідальності. Відомство пропонує виділити створення та функціонування бото- і тролеферм в окремий склад злочину

«Наші спеціалісти напрацьовують відповідні ініціативи та зміни до законодавства. Ми вважаємо, що необхідно виділити питання кваліфікації дій — зокрема, створення та функціонування бото- і тролеферм — в окремий склад злочину з огляду на його суспільну небезпеку, особливо у військовий час»

Ілля Вітюк,

Очевидно, що наразі ініціатива перебуває у зародку — ніякої конкретики щодо відповідальності, виду та міри покарання поки немає.

Курс
Python
Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Python

На початку серпня СБУ повідомляла про ліквідацію мільйонної ботоферми, яку створив політтехнолог-громадянин рф, що переїхав в Україну. За даними слідства, вона використовувалася не лише окремими політичними силами в нашій державі, а й російськими спецслужбами.

СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка «розхитувала обстановку» в Україні на замовлення однієї з вітчизняних політсил


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати