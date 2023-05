Scarlet Deer Inn – гра з вишитою анімацією персонажів

Чеська студія Attu Games розпочала створення нової гри Scarlet Deer Inn. Це пригодницький платформер із дуже незвичайною графічною частиною. Ігрові кадри та персонажі тут не намальовані, а вишиті нитками. У буквальному значенні.

Гра Scarlet Deer Inn розробляє команда з двох чоловік – чоловік і дружина. При цьому Лукас займається питаннями програмування, геймдизайну та анімації, а його дружина Єва вишиває кадри анімації для гри. На офіційній сторінці Scarlet Deer Inn у магазині Steam йдеться:

Коли авторів запитали, як працює ця гра, вони відповіли:

Що стосується самої гри, то пригодницький платформер Scarlet Deer Inn дозволить гравцеві дослідити навколишній світ, зустрічатися з цікавими персонажами та переживати зворушливі історії, «наповнені незабутніми моментами». Дата виходу гри поки що не називається.

Hi, I’m making a game where all characters have embroidered animation. pic.twitter.com/nMgNOsCNKc

— Eva Navratilova (@EvaBalikova) April 29, 2023