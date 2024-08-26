Серіал «Володар перснів»: актор Рорі Кіннір розповів, чому час Тома Бомбадила нарешті настав

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Рорі Кіннір поділився ексклюзивними подробицями про появу Тома Бомбадила в другому сезоні серіалу «Володар перснів: Персні влади».

Майже століття минуло відтоді, як Джон Р. Р. Толкін створив Тома Бомбадила. Цей загадковий персонаж уперше з’явився в книгах автора у 1930-х роках, але досі не потрапляв на великі екрани. Рорі Кіннір, який втілить Бомбадила в другому сезоні «Перснів влади», пояснює причини такої тривалої відсутності.

«Гадаю, у попередніх адаптаціях, як казав Пітер Джексон, цей персонаж не обов’язково рухає сюжет уперед», — зазначає Кіннір в ексклюзивному інтерв’ю для GamesRadar+. «Але на сторінках книг і в уяві читачів він постає як неймовірний персонаж із величезними знаннями, почуттям гумору та життєвою енергією. Він уособлює всю історію Землі та Середзем’я».

Кіннер підкреслює переваги серіального формату для розкриття такого персонажа:

«У багатосезонному телесеріалі є більше часу для дослідження цих історій. Шоуранери Дж. Д. Пейн та Патрік Маккей створюють для нього роль, яка відрізняється від книжкової».

Говорячи про унікальність Тома Бомбадила, актор додає:

«Толкін створив образ Тома Бомбадила настільки багатогранним, що читачі можуть по-різному трактувати цього персонажа. Його загадковість дозволяє кожному уявляти Бомбадила по-своєму. Думаю, у цьому й полягає його сила — як для уяви читача, так і для потенційних взаємодій із Незнайомцем та його ролі в “Перснях влади”».

Деніел Вейман, який грає Незнайомця, доповнює слова Кінніра:

«Навіть коли Бомбадила немає в усіх сценах книги, він завжди ніби присутній, бо він такий надзвичайний. Він немов супроводжує вас у подорожі книгами. Гадаю, це чудово працює і для подорожі Незнайомця. Присутність Бомбадила настільки незвичайна, що навіть коли ви не з ним, він залишається у ваших думках через те, як він взаємодіяв із вами».

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Прем’єра другого сезону «Володар перснів: Персні влади» відбудеться 29 серпня. Глядачі зможуть побачити одразу три епізоди.

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