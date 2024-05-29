Серіал «Володар перснів: Персні влади» покаже Тома Бомбаділа — кадри з персонажем

Після кількох поколінь адаптацій, які обходили персонажа роману Джона Р. Р. Толкіна «Володар перснів» Тома Бомбаділа він нарешті з’явиться на екрані. Другий сезон серіалу Amazon «Володар перснів: Персні влади» покаже його глядачам. Повідомляє про це і ділиться першими кадрами з Томом видання Vanity Fair. Тома Бомбаділа у серіалі зіграє актор Рорі Кіннір.

«Є причина, чому він не з’являвся у попередніх адаптаціях — в певному сенсі він не є драматичним персонажем. … Він спостерігає за драмою, але переважно не бере в ній участі. У «Братстві Персня» персонажі просто йдуть до нього і перебувають там деякий час, хоча Том передає їм деякі знання», — каже один із шоураннерів Джей Ді Пейн.

Том Бомбаділ — дивна, надприродно могутня істота, з якою Фродо, Сем, Меррі та Піпін стикаються на загадкову передісторію, яка робить його відомим більшості рас Середзем’я, а завдяки іншим роботам та листам Толкіна можна дізнатися про нього ще більше. Він є одним з найдавніших та наймогутніших мешканців Арди та глибоко пов’язаний зі світом природи.

Через туманне походження Бомбаділа «Володар перснів: Персні влади» отримає значну свободу в адаптації персонажа. Він зіграє важливу роль у подорожі таємничого Незнайомця, персонажа Деніела Веймана, який у першому сезоні подорожував з харфутами, та виявився один з Істарі, могутніх істот, надісланих для боротьби з Сауроном.

«Коли він нарешті перетнеться з Незнайомцем, можна сказати, що він має бажання спробувати не дати руйнуванню, яке сталося там, поширитися на його улюблені землі на Заході. Він підштовхує Незнайомця до подорожі, яка зрештою захистить світ, який йому небайдужий. Тож я б сказав, що наш Том Бомбаділ трохи більш дієвий, ніж в книгах, але лише на 5-10%».— додає Пейн.

Серіал «Володар перснів: Персні влади» повертається з другим сезоном 29 серпня на Amazon Prime.