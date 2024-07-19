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Персонаж Серіалу «Володар перснів: Персні влади», відомий як Незнайомець — це Ґендальф, на думку більшості фанатів. Однак актор Деніел Вейман нічого про це не знає і навіть не питав у знімальної групи.

«Це питання я ніколи не задавав телевізійникам. Це питання може виникнути у людей «на кухнях», — відповів актор Total Film.

Вейман підтверджує, що Незнайомець є Істарі, одним із п’яти чарівників Середзем’я. Тобто він може бути Ґендальфом, Саруманом, Радагастом, або одним з двох безіменних Блакитних Чарівників.

«Багато людей говорять зі мною про Сарумана, вони натякають на те, що Саруман також знав гобітів. Вони також кажуть про Блакитних Чарівників. Очевидно, це дійсно гарний, сильний резонанс, чи не так? Але для мене радість від цього полягає в тому, що він переживає ці взаємодії, ці нові враження, з новими створіннями та нові землі, яких ми ніколи раніше не бачили». «Звичайно, ми хотіли б знати, що відбувається. Нам подобається знати кінець. Але є щось справді радісне в тому, щоб просто бути, особливо з цим персонажем, який взявся нізвідки. Ми бачили його «народження». Ми бачили, через що він пройшов. Це трохи схоже на те, як дитина вчиться ходити, вивчає мову, він швидко перемотує це зі швидкістю в 75 разів».

У другому сезоні «Володар перснів: Персні влади» Незнайомець Веймана долає суворі пустелі Рун разом зі своїм товаришем, харфуткою Норі, яку грає Маркелла Кавена, у пошуках власної особистості. Поки їхні пригоди тривають, Незнайомцю постійно сниться сон, у якому він бачить посох, що ширяє в повітрі – посох, який змінює форму та колір, перетворюючись із коричневого на білий.

«У новому сезоні він раптом опиняється на цій спекотній дорозі, і в його свідомості починає викристалізовуватися те, що він хоче дізнатися, заради чого він тут. Усі ці різні кольори уві сні, де він стикається з різними можливостями, як ця подорож могла б тривати, він усвідомлює, наскільки йому бракує навчання з погляду здібностей, які в нього є – дуже епізодично на початку, і більш цілеспрямовано у кінці першого сезону», — каже Вейман. Незнайомець нікого випадково поранити, якщо його сили знову вийдуть з-під контролю. «Він не хоче робити ту саму помилку. Він тут не для того, щоб отримати владу. Він намагається з’ясувати свою мету, намагається зрозуміти через взаємодію у чому його призначення. Я думаю, що він дійсно довіряє відносинам з Норі».

Незнайомець також усвідомлює, темряву, що зростає у Середзем’ї. «Цього сезону він більше усвідомлює, наскільки все це може бути згубним для Середзем’я. Його відношення до зла ​​стає більш конкретизованим у другому сезоні, а це означає, що він краще усвідомлює, що для Норі та інших істот, яких вони зустрічають, означає настання темряви», — каже Вейман.

Загалом, усе викладене більш схоже на характер Ґендальфа, а не Сарумана. Однак мало відомо, яким був Саруман до того, як став злим у Третю епоху. Другий сезон «Володаря перснів» розпочнеться 29 серпня на Amazon Prime Video.

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Джерело: GamesRadar

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