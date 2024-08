Другий сезон «Володар перснів» майже як трилогія Пітера Джексона: 1500 орків у гримі та актор, який кує справжні персні

Келебрімбор навчився кувати персні? Обережно, Amazon, ви граєте з вогнем.

Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» від Amazon Prime Video вражає своїм розмахом. За інформацією видання Nerdist, яке відвідало знімальний майданчик, у нових епізодах залучили понад 1500 акторів у повному гримі орків. Це свідчить про амбітність проєкту та його наближення за масштабом до кінотрилогії «Володар перснів» Пітера Джексона.

Чарльз Едвардс, який виконує роль ельфійського коваля Келебрімбора, підійшов до своєї ролі з особливою відповідальністю. Актор розповів виданню Deadline, що навіть навчився кувати справжні персні.

Charles Edwards, who plays Lord Celebrimbor in #TheRingsOfPower, reveals how he took lessons in ring making to enable him to forge the Rings of Power in Season 2. He says that he did make “an actual” ring out of “cheap” metal that’s now tucked away at his home pic.twitter.com/iSvzwq1TDP

