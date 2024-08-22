Другий сезон «Володар перснів» майже як трилогія Пітера Джексона: 1500 орків у гримі та актор, який кує справжні персні

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Келебрімбор навчився кувати персні? Обережно, Amazon, ви граєте з вогнем.

Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» від Amazon Prime Video вражає своїм розмахом. За інформацією видання Nerdist, яке відвідало знімальний майданчик, у нових епізодах залучили понад 1500 акторів у повному гримі орків. Це свідчить про амбітність проєкту та його наближення за масштабом до кінотрилогії «Володар перснів» Пітера Джексона.

Чарльз Едвардс, який виконує роль ельфійського коваля Келебрімбора, підійшов до своєї ролі з особливою відповідальністю. Актор розповів виданню Deadline, що навіть навчився кувати справжні персні.

Charles Edwards, who plays Lord Celebrimbor in #TheRingsOfPower, reveals how he took lessons in ring making to enable him to forge the Rings of Power in Season 2. He says that he did make “an actual” ring out of “cheap” metal that’s now tucked away at his home pic.twitter.com/iSvzwq1TDP — Deadline (@DEADLINE) August 21, 2024

«Я пройшов навчання і викував власний перстень, який зберігаю вдома. Він не надто декоративний… Думаю, це метал низької якості, але я тільки починав», — поділився Едвардс, додавши, що це було частиною його підготовки до ролі.

Нещодавно творці серіалу оприлюднили новий відеоролик, який дає уявлення про майбутні події. У ньому показали взаємодію між Сауроном та Адаром. Це також перша можливість побачити Сема Гейзелдайна в ролі Адара, яку він перейняв від Джозефа Моула.

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Прем’єра другого сезону «Володар перснів» відбудеться 29 серпня. Глядачі зможуть подивитися одразу три епізоди, а решта виходитимуть щотижня. Серіал розповідає про події Другої епохи Середзем’я і є приквелом до відомої трилогії «Володар перснів».

Джерело: Gamesradar

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