Серіал «Володар перснів» отримав власний дім — Amazon купила британську студію Bray, де його знімали

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Amazon Prime Video придбала 70-річну британську кіностудію Bray, де знімали «Володар перснів: Персні влади». Сума угоди невідома.Зокрема, Amazon зніматиме на Bray другий сезон серіалу «Цитадель» братів Руссо у вересні.

Американська компанія вже орендує виробничі потужності у британської Shepperton Studios, зніматиме серіали та повнометражні фільми для Prime Video на майданчику в графстві Беркшир – приблизно в 40 км від центру Лондона. Придбання включає приблизно 4980 м² на п’яти сценах, 7190 м² майстерень, 3660 м² офісів, 17000 м² різних приміщень та 14500 м² парковки.

На студії вже відзнятий другий сезон «Володар перснів: Персні влади», який багато хто вважає найдорожчим телесеріалом всіх часів. Також Amazon користувалася студією для кількох інших проєктів.

«З Bray, як нашим творчим домом у Великій Британії, ми прагнемо поглибити наші відносини з британською творчою спільнотою, яка багата талантами світового рівня усіх видів. Придбання студії з такою легендарною спадщиною не тільки дає нам змогу виробляти більше фільмів і телевізійних серіалів у Великій Британії, але також відкриває безліч можливостей для місцевої спільноти щодо роботи та навчання на всіх рівнях виробничого процесу», — каже Майк Хопкінс, керівник Prime Video та Amazon MGM.

Студія Bray була створена компанією Hammer Film Productions у 1951 році, а через 20 років продана. Через п’ять років після другого продажу у 2014 році, знімання відновили. Голова Bray Френк Берк каже, що студія займає важливе місце в історії британського кіновиробництва останніх 70 років:

«Протягом періоду нашого володіння я разом зі своєю родиною та командою був свідком відродження цього культового об’єкта, і ми надзвичайно пишаємося тією роллю, яку змогли зіграти в тому, щоб відновити його популярність. Тепер ми щиро раді передати студії компанії Amazon, яка, на нашу думку, поділяє наше прагнення до якості та досконалості та ідеально підходить для збереження характеру студії, одночасно покращуючи першокласні творчі виробничі простори для поколінь кінематографістів. приходь».

Примітно, що ця новина з’явилася через шість місяців після того, як Amazon письмово звернулася до комітету парламенту Великої Британії, щоб попередити британський уряд не сприймати як належне статус країни як виробничого центру, який може конкурувати з Голлівудом. Потоковий гігант заявив, що американські студії можуть перенести знімання в короткі терміни, якщо Сполучене Королівство стане менш конкурентоспроможним місцем у найближчі роки.

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Джерело: Deadline

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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