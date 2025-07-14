Новини Технології 14.07.2025 comment views icon

Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28

author avatar

Олексій Єрін

Автор новин

Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Планшет з прикріпленим кулером / Lenovo

Днями Lenovo презентувала новий кулер для охолодження ігрових планшетів Legion. Він має ефектну конструкцію, подібну до серця «Залізної людини» та кріпиться до пристрою за допомогою магніту.

Компанія заявляє, що новий вентилятор спроможний знизити нагрів не тільки планшетів, а й  смартфонів та портативних ігрових консолей. Результатом його роботи може бути виграш до -3°C на температурних датчиках пристроїв і регулювати ступінь охолодження можна буде трьома режимами.

Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефектний кулер для планшетів лише за $28
Конструкція кулера та перелік сумісних гаджетів / Lenovo, Notebookcheck

Ще одною корисною фішкою є магніт, яким кулер кріпиться до «гаджетів». Заявляється, що він доволі сильний і не злетить навіть при інтенсивній трясці пристрою. Для неметалевих корпусів в комплекті передбачено спеціальне кріплення, яке охоплює девайс по боках, тому перелік сумісності можна розширювати майже нескінченно.

Окрім цього, охолоджувач має футуристичний дизайн із RGB-підсвічуванням, який можна порівняти зі згаданим, відомим фільмом Marvel, або ж із сучасними геймерськими  корпусами.

Оцінено аксесуар у 28$ на китайському ринку і поки що немає перевіреної інформації про його глобальну доступність. Можливо він з’явиться поза межами Китаю разом із Lenovo Legion Tab Y700 четвертої генерації, який був анонсований у травні.

Джерело: Notebookcheck

Популярні новини

Глядачі обвалили рейтинг серіалу «Залізне серце» від Marvel до 32% на Rotten Tomatoes — ще до виходу перших епізодів
Tesla Model Y більше не найпопулярніше авто у світі — хто новий король?
Ліквідації коротких позицій сягнули рекордних $1 млрд на тлі нових максимумів біткоїна
Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
У Steam масово продають крадені інді-ігри — один з користувачів пропонує понад 70 «нових» релізів
CEO Ford, котрий їздить на Xiaomi SU7, б’є на сполох через китайські авто: «Перевершують те, що я бачу на Заході»
Razer випустила бездротову клавіатуру зі змінними перемикачами й автономністю до 980 годин
Збій у Djinni видалив 20 000 резюме IT-фахівців — після апдейту в ніч на п’ятницю
В наукових статтях виявили приховані промти для ШІ, які вимагають «лише позитивних» відгуків
Відеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота
Нова процедурна генерація дерев AMD — 52 КБ VRAM замість 34,8 ГБ, динамічна зміна пори року та деталізації тільки на GPU
Поліція цієї європейської країни думає, що кожен власник Google Pixel — наркоторговець
Краще надихатися пилу з Місяця, ніж брудного повітря з Землі, — вчені
Трейлер бойовика-антиутопії «Людина, що біжить» — Глен Павелл в кривавій бійні на виживання
«Деякі VIP-персони нагадують Ілона Маска»: творець «Гри в кальмара» каже, що третій сезон надихався «ситуацією в США»
Мобільний чип Intel Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX
Windows 12 зачекає — Microsoft оголосила Windows 11 25H2
Google запускає нові сервіси в Україні: тариф AI Ultra, створення відео Flow та «оживлення» фото
Apple готує MacBook з процесором від iPhone, — Мін-Чі Куо
GSC опублікувала туторіал по модам зброї в S.T.A.L.K.E.R. 2
Нова літій-сірчана батарея для електрокарів скорочує час заряджання до 12 хвилин
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати