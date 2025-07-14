Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28

Планшет з прикріпленим кулером / Lenovo

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Днями Lenovo презентувала новий кулер для охолодження ігрових планшетів Legion. Він має ефектну конструкцію, подібну до серця «Залізної людини» та кріпиться до пристрою за допомогою магніту.

Компанія заявляє, що новий вентилятор спроможний знизити нагрів не тільки планшетів, а й смартфонів та портативних ігрових консолей. Результатом його роботи може бути виграш до -3°C на температурних датчиках пристроїв і регулювати ступінь охолодження можна буде трьома режимами.

Ще одною корисною фішкою є магніт, яким кулер кріпиться до «гаджетів». Заявляється, що він доволі сильний і не злетить навіть при інтенсивній трясці пристрою. Для неметалевих корпусів в комплекті передбачено спеціальне кріплення, яке охоплює девайс по боках, тому перелік сумісності можна розширювати майже нескінченно.

Окрім цього, охолоджувач має футуристичний дизайн із RGB-підсвічуванням, який можна порівняти зі згаданим, відомим фільмом Marvel, або ж із сучасними геймерськими корпусами.

Оцінено аксесуар у 28$ на китайському ринку і поки що немає перевіреної інформації про його глобальну доступність. Можливо він з’явиться поза межами Китаю разом із Lenovo Legion Tab Y700 четвертої генерації, який був анонсований у травні.

Джерело: Notebookcheck