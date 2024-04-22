Сервіс для ЛГБТК+ знайомств Grindr звинувачують у продажу конфіденційних даних користувачів

У груповому позові проти застосунку Grindr для знайомств та зв’язків ЛГБТК+, стверджується, що дані тисяч користувачів у Великій Британії, зокрема ВІЛ-статус, були передані третім особам. Позов, поданий у понеділок британською юридичною фірмою Austen Hays, звинувачує Grindr у порушенні британського законодавства про захист даних шляхом передачі конфіденційної інформації третім сторонам без згоди користувачів.

Розкрита інформація включала ВІЛ-статус користувачів, а також дані про їхнє етнічне походження, сексуальне життя та сексуальну орієнтацію. Austen Hays стверджує, що витік даних відбулися до квітня 2018 року та між травнем 2018 року та квітнем 2020 року, «хоча вони можуть поширюватися на наступні періоди».

Дані були передані рекламним компаніям Localytics та Apptimize, які, за словами юридичної фірми, «дозволять потенційно необмеженій кількості третіх сторін націлювати та/або налаштовувати рекламу на користувачів». Grindr отримував оплату від третьої та четвертої сторони, з якими компанія ділилася особистими даними, а також зберегли деякі з цих даних.

Понад 670 позивачів уже приєдналися до колективного позову, Austen Hays заявляє ще про тисячі зацікавлених у приєднані. У компанії кажуть, що постраждалі можуть отримати тисячі фунтів стерлінгів у разі успіху справи, «враховуючи серйозність порушення». Порушення правил конфіденційності даних може призвести до значних штрафів для компанії.

Grindr вже був покараний за порушення даних у минулому. У грудні 2021 року компанію оштрафували на 65 млн норвезьких крон, тобто приблизно yf $6 млн, після того, як було виявлено, що вона розкривала особисті дані третім особам для реклами без правових підстав. У 2022 році Офіс уповноваженого з питань інформації Великої Британії також виніс догану компанії після того, як виявив, що вона порушила Загальний регламент Великобританії щодо захисту даних.

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Джерело: Business Insider