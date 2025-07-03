Запитай в ChatGPT: 69% користувачів більше не переходять на сайти з пошуку

Переходи з ChatGPT ростуть, а трафік падає: новинні сайти рахують втрати

Сьогодні журналістика в галузі новин — це не лише про пошук цікавих фактів, а ще й про виживання в умовах цифрової конкуренції та нестабільності. Пошукові системи вже не гарантують трафік, а користувачі все частіше запитують про новини не в Google, а в ChatGPT.

Хоча кількість таких переходів до новинних видавців зростає, цього недостатньо, щоб компенсувати зниження кількості кліків, спричинене тим, що користувачі все частіше отримують новини безпосередньо з ШІ-сервісів або результатів пошуку на основі ШІ. Чи замінить штучний інтелект традиційне інформування — питання складне, але цифри вказують на очевидні зміни.

ШІ перехоплює перегляди сайтів

У травні 2024 року Google запустила сервіс AI Overviews (Огляд від ШІ). Він одразу в пошуковій видачі показує відповідь, не змушуючи клікати на посилання та переходити на сайти.

За даними компанії Similarweb, частка пошукових запитів про новини, які не приводять користувача на сайт, зросла з 56% у травні 2024 року до майже 69% у травні 2025-го. Як наслідок, органічний трафік на американські новинні сайти просів з понад 2,3 млрд відвідувань до менш ніж 1,7 млрд.

Отже, для видавців новин швидке впровадження ШІ змінює правила гри. Видимість у результатах пошуку Google та належні методи SEO оптимізації можуть більше не приносити такої цінності, як у минулому. Адже тепер навіть високі позиції у пошуку не призводить до такого великого трафіку веб-сайту, як раніше, зазначає Similarweb.

Пошук у ChatGPT

На цьому фоні спостерігається стрімке зростання інтересу до пошуку новин у ChatGPT. З січня 2024 року до травня 2025 року кількість новинних запитів у ChatGPT зросла на 212%. Водночас кількість переходів з ChatGPT на новинні ресурси збільшилася з менш ніж 1 млн до понад 25 млн за рік — у 25 разів. Проте цього недостатньо, щоб компенсувати втрати через падіння пошукового трафіку.

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Найбільше переходів із ChatGPT отримують Reuters, NY Post і Business Insider — 8,9%, 7,1% і 6,5% відповідно. Натомість The New York Times, що судиться з OpenAI через ймовірне використання її матеріалів без згоди, зафіксувала скромне зростання лише на 3,1%, хоча все ще входить у топ-10 сайтів по переходах.

Тематика новин, яка найбільше цікавить користувачів ChatGPT, — це фінанси, біржа, спорт, політика, економіка та погода. Аналітики припускають, що це свідчить про зміну моделі споживання новин: люди шукають не лише швидку відповідь, а прагнуть глибшого розуміння тем.

Інтерес до ChatGPT також зростає — кількість користувачів мобільного додатка подвоїлася за пів року, а відвідуваність сайту виросла на 52%.

Як новинним сайтам боротися з ШІ-кризою

У відповідь на кризу в медіа Google запустила інструмент Offerwall. Він доступний видавцям, що використовують Google Ad Manager, й дозволяє новинним сайтам запроваджувати альтернативну монетизацію. Це можуть бути, наприклад, мікроплатежі або підписка на розсилку замість показу реклами. Інші ж експериментують із пейволлами (платним обмеженням доступу). Проте в нинішніх умовах багато хто вже змушений був скоротити персонал або повністю закрити проєкт.

На цьому тлі слова гендиректора OpenAI Сема Альтмана в подкасті Hard Fork прозвучали особливо гостро. Він визнав, що ШІ таки витіснить деякі професії, а певні робочі місця зникнуть.

«Я справді думаю, що будуть сфери, де деякі робочі місця зникнуть, або, можливо, будуть цілі категорії робочих місць, які зникнуть. І будь-яка робота, яка зникає, навіть якщо це корисно для суспільства та економіки в цілому, стає дуже болісною — надзвичайно болісною — у цей момент… у багатьох випадках тут буде справжній біль»

Джерело: techcrunch