ШІ Google Gemini навчився писати комікси та дитячі книжки

Gemini тепер може створювати власні збірки оповідань, комікси тощо

Google представила нову функцію в застосунку Gemini, яка дозволяє створювати персоналізовані дитячі історії з ілюстраціями та озвученням. Це ідеальний інструмент для батьків, які хочуть зробити навчання й казки цікавішими для дітей. Усе, що потрібно — це уявити сюжет, а штучний інтелект зробить усе інше.

Як це працює

Користувач описує в чаті будь-яку історію, яка приходить в голову. При цьому історія може бути повчальною або простими словами розповідати складні теми. Наприклад, користувачі можуть створювати такі запити:

“Придумай казку про Сонячну систему для мого 5-річного сина”

“Навчи 7-річного хлопчика, чому треба бути добрим до молодшого брата. Він любить слонів, тож зроби головного героя слоном”

При цьому Gemini може використовувати ваші фото, малюнки чи файли, щоб зробити історію ще особистішою. Можна завантажити малюнок дитини й змінити підказку таким чином, щоб сюжет базувався на цьому зображенні. Наприклад:

“Це малюнок мого сина, йому 7 років. Напиши креативну збірку казок, яка втілить його малюнок у життя”

Або можна використати реальні фотографії сімейної подорожі й створити на її основі цікаву дитячу пригоду.

Після опису сюжету Gemini запропонує переглянути короткий текст. Далі з’явиться кнопка “Створити казку”. Через кілька секунд відкриється інтерфейс у стилі Canvas — ліворуч чат для налаштувань, праворуч — сторінки казки.

Можна обирати стиль ілюстрацій: піксель-арт, комікси, пластилінові фігурки, в’язання гачком, розмальовки та інші.

У результаті ви отримаєте 10-сторінкову дитячу книжку з малюнками й озвученням. Озвучку можна налаштувати — обрати голос вище або нижче. Також доступне посилання для поширення або завантаження, щоб роздрукувати книжку.

Наразі функція створення персоналізованих книжок має статус експерименту й працює у застосунку Gemini як на мобільних пристроях, так і на комп’ютерах. Вона підтримує понад 45 мов, в тому числі українську — як для створення тексту книжок, так і для озвучування.

Джерело: 9to5google