Google випустила Gemini 2.5 Pro — модель ШІ створює вебзастосунки з простих ідей

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Google продовжує розвивати та вдосконалювати свого ШІ-асистента Gemini. Після релізу моделі Gemini 2.0 Flash, оптимізованої для щоденних справ та інших завдань, компанія оголосила про запуск версії моделі Gemini 2.5 Pro Preview для розробників. Що цікаво, її анонс відбувся достроково.

Спочатку нову Gemini 2.5 Pro планували презентувати під час конференції Google I/O 20-21 травня. Але через надзвичайно великий інтерес спільноти розробників компанія вирішила оприлюднити модель раніше.

«Сьогодні ми надаємо ранній доступ до Gemini 2.5 Pro Preview (видання I/O) – оновленої версії 2.5 Pro, яка значно покращила можливості кодування, особливо створення захопливих інтерактивних веб-додатків», – заявляють у Google.

Нова версія Gemini 2.5 Pro Preview розроблена на базі відгуків та зворотному зв’язку щодо першого випуску Gemini 2.5 Pro. У рейтингу WebDev Arena (тесті, що базується на оцінках людей і вимірює, наскільки добре ШІ створює привабливі та зручні вебзастосунки) оновлена модель перевершила попередню на 147 балів за шкалою Ело.

Google зазначає, що Gemini 2.5 Pro добре розуміє код і вміє логічно міркувати, тому підходить саме розробникам. Крім того, модель має сильні можливості у розумінні відео: на тесті VideoMME вона показала результат 84,8%.

Gemini 2.5 Pro вже працює в інноваційних інструментах, як-от агент коду Cursor, а також використовується у партнерських проєктах із такими компаніями, як Cognition та Replit, які досліджують нові можливості для розробників. Сайлас Альберті з Cognition зазначив:

«Це було схоже на роботу з більш досвідченим програмістом — модель робила правильні припущення і вибирала хороші абстракції».

Мікеле Катаста з Replit додав, що вони вважають Gemini 2.5 Pro «найкращою передовою моделлю у співвідношенні можливостей до затримки». У своєму блозі Google також навела приклади практичного використання моделі. Наприклад, вона може перетворювати YouTube-відео на повноцінні навчальні застосунки, генерувати стильні UI-компоненти, створювати вебзастосунків з простих ідей.

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Розробники вже можуть скористатися новою версією Gemini 2.5 Pro через Google AI Studio або Vertex AI. Якщо ви користувалися попередньою версією, вас автоматично буде перенаправлено на останню — жодних додаткових кроків чи оплат не потрібно.

Раніше Google додала до застосунку Gemini свою експериментальну модель штучного інтелекту, здатну «міркувати» та пояснювати, як вона відповідає на складні питання.

Джерело: neowin

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