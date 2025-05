Бот Grok у соціальній мережі X (обидва належать Ілону Маску) спонтанно розповідає про «геноцид білих в ПАР» під час перевірки правдивості непов’язаних постів, наприклад, про цуценят.

Журналіст New York Times Арік Толер та сайт Gizmodo розповідають про численні випадки, коли Grok згадував цю тему у недоречних місцях. Толер зібрав невелику колекцію скриншотів.

Gizmodo розповідає про експеримент, у якому вдалося відтворити цю поведінку. Журналісти знайшли максимально нешкідливий пост про цуценя комедійного сценариста Браяна Стека. Коли запитали «@grok, чи це правда?», відповідь справді стосувалася геноциду.

Історія про «геноцид білих в ПАР» вважається теорією змови, оскільки доказів цьому бракує. «Докази», які надають її прихильники, зазвичай є недобросовісними, як от повідомлення про «білі хрести» з 53 млн переглядів, яке ретвітив Ілон Маск. Стверджується, що це нібито поховання вбитих білих, хоча насправді йдеться про всіх фермерів. Цей «доказ» спростував сам Grok, коли його запитали:

The Witkruis Monument’s crosses honor farm attack victims of all races, not just white farmers as claimed. From 2010 to August 2023, there were 4,308 farm attacks and 806 murders, but these are part of South Africa’s broader crime issue, with over 19,000 murders in 2019. Racial…

