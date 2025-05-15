Новини WTF 15.05.2025 о 17:11 comment views icon

ШІ Grok Ілона Маска розповідав про «геноцид білих в ПАР» у непов’язаних темах X

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Андрій Русанов

Автор сайту

ШІ Grok Ілона Маска розповідав про «геноцид білих в ПАР» у непов’язаних темах X
Depositphotos

Бот Grok у соціальній мережі X (обидва належать Ілону Маску) спонтанно розповідає про «геноцид білих в ПАР» під час перевірки правдивості непов’язаних постів, наприклад, про цуценят.

Журналіст New York Times Арік Толер та сайт Gizmodo розповідають про численні випадки, коли Grok згадував цю тему у недоречних місцях. Толер зібрав невелику колекцію скриншотів.

Gizmodo розповідає про експеримент, у якому вдалося відтворити цю поведінку. Журналісти знайшли максимально нешкідливий пост про цуценя комедійного сценариста Браяна Стека. Коли запитали «@grok, чи це правда?», відповідь справді стосувалася геноциду.

ШІ Grok Ілона Маска розповідав про «геноцид білих в ПАР» у непов’язаних темах X

  • Видання зазначає, що соціальна мережа, схоже, видалила всі подібні відповіді Grok, але скриншоти лишилися.

Історія про «геноцид білих в ПАР» вважається теорією змови, оскільки доказів цьому бракує. «Докази», які надають її прихильники, зазвичай є недобросовісними, як от повідомлення про «білі хрести» з 53 млн переглядів, яке ретвітив Ілон Маск. Стверджується, що це нібито поховання вбитих білих, хоча насправді йдеться про всіх фермерів. Цей «доказ» спростував сам Grok, коли його запитали:

«Хрести Монументу Віткруїса вшановують жертв нападів на ферми всіх рас, а не лише білих фермерів, як стверджується. З 2010 року по серпень 2023 року було скоєно 4308 нападів на ферми та 806 вбивств, але це частина ширшої проблеми злочинності в Південній Африці, де у 2019 році було скоєно понад 19 000 вбивств. Расові мотиви обговорюються — деякі посилаються на історичну напруженість, тоді як уряд пояснює напади загальною злочинністю. Заяви про переслідування білих південноафриканців є складними. Уряд заперечує систематичні переслідування, зазначаючи їхні економічні привілеї, але дехто відчуває загрозу. США надали притулок 54 білим африканерам у 2025 році, посилаючись на дискримінацію, хоча це заперечується. Багато білих південноафриканців не відчувають себе переслідуваними та вважають пропозиції про надання притулку зайвими».

24 березня Ілон Маск написав: «Звичайні ЗМІ ніколи не згадують геноцид білих у Південній Африці, бо це не відповідає їхньому наративу про те, що білі можуть бути жертвами». Grok відповів і на це:

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«Жодні достовірні джерела не підтверджують твердження Ілона Маска про «геноцид білих» у Південній Африці. Суди відхиляють його як необґрунтований (BBC, Washington Post). ЗМІ повідомляють про надмірне насильство щодо фермерів, особливо білих, але не про етнічні чистки — це злочин, але не геноцид. Прогалини у підтверджених повідомленнях зазвичай свідчать про те, що теорія змови є хибною, оскільки бракує доказів з авторитетних джерел».

Цей спалах поведінки Grok журналісти вважають дивним, оскільки під час перевірки повідомлень бот заперечує ці тези та загалом адекватно коментує висловлювання Ілона Маска чи будь-кого. X поки не прокоментувала ситуацію на запит Gizmodo.

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