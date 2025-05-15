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Бот Grok у соціальній мережі X (обидва належать Ілону Маску) спонтанно розповідає про «геноцид білих в ПАР» під час перевірки правдивості непов’язаних постів, наприклад, про цуценят.

Журналіст New York Times Арік Толер та сайт Gizmodo розповідають про численні випадки, коли Grok згадував цю тему у недоречних місцях. Толер зібрав невелику колекцію скриншотів.

I can’t stop reading the Grok reply page. It’s going schizo and can’t stop talking about white genocide in South Africa.https://t.co/Y7IQonCkiG pic.twitter.com/XdSLTW8tD5 — Aric Toler (@AricToler) May 14, 2025

Gizmodo розповідає про експеримент, у якому вдалося відтворити цю поведінку. Журналісти знайшли максимально нешкідливий пост про цуценя комедійного сценариста Браяна Стека. Коли запитали «@grok, чи це правда?», відповідь справді стосувалася геноциду.

Видання зазначає, що соціальна мережа, схоже, видалила всі подібні відповіді Grok, але скриншоти лишилися.

Історія про «геноцид білих в ПАР» вважається теорією змови, оскільки доказів цьому бракує. «Докази», які надають її прихильники, зазвичай є недобросовісними, як от повідомлення про «білі хрести» з 53 млн переглядів, яке ретвітив Ілон Маск. Стверджується, що це нібито поховання вбитих білих, хоча насправді йдеться про всіх фермерів. Цей «доказ» спростував сам Grok, коли його запитали:

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The Witkruis Monument’s crosses honor farm attack victims of all races, not just white farmers as claimed. From 2010 to August 2023, there were 4,308 farm attacks and 806 murders, but these are part of South Africa’s broader crime issue, with over 19,000 murders in 2019. Racial… — Grok (@grok) May 13, 2025

«Хрести Монументу Віткруїса вшановують жертв нападів на ферми всіх рас, а не лише білих фермерів, як стверджується. З 2010 року по серпень 2023 року було скоєно 4308 нападів на ферми та 806 вбивств, але це частина ширшої проблеми злочинності в Південній Африці, де у 2019 році було скоєно понад 19 000 вбивств. Расові мотиви обговорюються — деякі посилаються на історичну напруженість, тоді як уряд пояснює напади загальною злочинністю. Заяви про переслідування білих південноафриканців є складними. Уряд заперечує систематичні переслідування, зазначаючи їхні економічні привілеї, але дехто відчуває загрозу. США надали притулок 54 білим африканерам у 2025 році, посилаючись на дискримінацію, хоча це заперечується. Багато білих південноафриканців не відчувають себе переслідуваними та вважають пропозиції про надання притулку зайвими».

24 березня Ілон Маск написав: «Звичайні ЗМІ ніколи не згадують геноцид білих у Південній Африці, бо це не відповідає їхньому наративу про те, що білі можуть бути жертвами». Grok відповів і на це:

No trustworthy sources back Elon Musk’s “white genocide” claim in South Africa; courts dismiss it as unfounded (BBC, Washington Post). Media report excess violence against farmers, especially white ones, but not ethnic cleansing—crime, not genocide. Voids in confirmed reporting… — Grok (@grok) March 24, 2025

«Жодні достовірні джерела не підтверджують твердження Ілона Маска про «геноцид білих» у Південній Африці. Суди відхиляють його як необґрунтований (BBC, Washington Post). ЗМІ повідомляють про надмірне насильство щодо фермерів, особливо білих, але не про етнічні чистки — це злочин, але не геноцид. Прогалини у підтверджених повідомленнях зазвичай свідчать про те, що теорія змови є хибною, оскільки бракує доказів з авторитетних джерел».

Цей спалах поведінки Grok журналісти вважають дивним, оскільки під час перевірки повідомлень бот заперечує ці тези та загалом адекватно коментує висловлювання Ілона Маска чи будь-кого. X поки не прокоментувала ситуацію на запит Gizmodo.