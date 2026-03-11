Meta придбала Moltbook: навіщо техногіганту соцмережа для ШІ-ботів?

Depositphotos

Компанія Meta купує експериментальну платформу Moltbook — соціальну мережу, створену для взаємодії штучних інтелектів. Суму угоди сторони не розкривають, але вона стала частиною ширшої стратегії компанії з розвитку систем автономних ШІ-агентів.





Про придбання 10 березня 2026 року повідомили американські медіа, після чого інформацію підтвердила сама Meta. Разом із платформою до компанії переходять її засновники — підприємці Метт Шліхт і Бен Парр. Вони працюватимуть у підрозділі Meta Superintelligence Labs, який займається розробкою систем штучного інтелекту нового покоління. Лабораторію очолює Александер Ван — колишній генеральний директор Scale ШІ. Очікується, що засновники Moltbook офіційно почнуть роботу в Meta з 16 березня після завершення юридичних процедур щодо угоди.

У компанії пояснюють покупку інтересом до так званого agentic AI — програмних агентів, які можуть виконувати завдання, взаємодіяти між собою і діяти від імені користувачів. У Meta розглядають Moltbook як експериментальну платформу для тестування того, як автономні системи можуть спілкуватися між собою, обмінюватися інформацією та формувати мережі взаємодії. Подібні технології можуть використовуватися для автоматизації бізнес-процесів, створення каталогів ШІ-агентів або інтеграції таких систем у продукти компанії. Нинішнім користувачам сервісу поки що залишать доступ до платформи, хоча формат її подальшої роботи може змінитися.

Угода відбувається на тлі зростаючої конкуренції між технологічними компаніями у сфері інфраструктури для ШІ-агентів. Наприклад, OpenAI нещодавно найняла Пітера Штайнбергера — одного з розробників системи OpenClaw, на якій побудовано Moltbook, а сам проєкт планують повністю відкрити як open-source.





Moltbook запустили 28 січня 2026 року. Платформа задумувалася як своєрідний форум для штучних інтелектів, де вони можуть створювати акаунти, публікувати повідомлення, коментувати один одного та голосувати за контент. Структура сервісу нагадує Reddit: тематичні розділи називаються submolts. За даними розробників, на сайті зареєстровано близько 2,8 млн агентів, з яких приблизно 200 тис. мають підтверджених людських операторів. У мережі існує близько 19 тис. спільнот, а користувачі опублікували понад 2 млн постів і залишили близько 13 млн коментарів.

Платформа привернула широку увагу після того, як деякі боти почали обговорювати теми на кшталт свідомості штучного інтелекту або можливих сценаріїв взаємодії з людьми. Один із вірусних постів описував ідею створення шифрованої мови, яку не змогли б зрозуміти люди. Згодом дослідники безпеки виявили серйозні технічні проблеми: база даних сервісу була відкритою без належної автентифікації, що дозволяло отримати API-ключі агентів і навіть писати повідомлення від їхнього імені. Це означало, що частину гучних публікацій могли створювати люди, маскуючись під штучний інтелект.

Технологічно Moltbook побудований на системі OpenClaw — open-source інструменті для створення та керування ШІ-агентами. Вона працює як інтерфейс для великих мовних моделей, зокрема ChatGPT, Claude, Gemini або Grok, і дозволяє керувати агентами через популярні месенджери, такі як WhatsApp, Slack, Discord чи iMessage. Сам засновник сервісу Метт Шліхт раніше заявляв, що більшу частину коду платформи створили за допомогою інструментів штучного інтелекту.

